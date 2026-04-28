Una docente de plástica fue detenida acusada de hacerse pasar por médica y atender pacientes en hospitales públicos con un título falso. La investigación reveló que la mujer ejercía la medicina sin contar con formación ni matrícula habilitante, lo que generó un fuerte impacto en el sistema de salud.

La sospechosa fue identificada como Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, quien habría trabajado durante meses en distintos centros de salud del Chaco utilizando documentación apócrifa para simular ser profesional médica.

Según la causa, la mujer no solo atendía pacientes, sino que también recetaba medicamentos, firmaba diagnósticos e incluso certificados, pese a no tener conocimientos médicos.

El caso comenzó a salir a la luz tras detectar irregularidades en su desempeño y en la documentación presentada. Al cruzar datos con registros oficiales, las autoridades confirmaron que no estaba inscripta como médica en ningún organismo habilitado.

A partir de la denuncia, la Justicia ordenó su detención y la imputó por ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de títulos y honores, delitos contemplados en el Código Penal.

La investigación también puso el foco en los controles dentro del sistema sanitario, ya que la mujer logró desempeñarse durante un período prolongado sin que se detectara la irregularidad. Mientras tanto, las autoridades sanitarias analizan todas las intervenciones realizadas para determinar si hubo consecuencias en la salud de los pacientes atendidos.