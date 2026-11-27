La Policía Federal realizó un procedimiento en la vía pública y capturó a Enzo Tapia, vinculado a la causa contra la banda narco Los Millonarios, señalada por mover $700000000 en droga y liderada por Cristian Fernando El Ojudo Aciar. El detenido era buscado desde octubre pasado, cuando se realizaron allanamientos en el Gran San Juan que dejaron diez apresados y derivaron en la imputación de once personas.

El sospechoso quedó acusado de comercialización de estupefacientes al menudeo, un rol considerado de menor gravedad dentro de la estructura investigada por el fiscal Nicolás Ayestaran. Tras ser trasladado ante la jueza federal Eliana Ratta con la defensa oficial de Sergio Herrero, recuperó la libertad bajo reglas de conducta.

Para continuar libre mientras avanza la causa, Tapia debió fijar domicilio, recibió prohibición de salir de la provincia y quedó obligado a presentarse cada 15 días en la sede de la Policía Federal. La jueza Ratta habilitó la investigación en su contra y fijó un plazo de 120 días hábiles para las medidas judiciales.

El expediente comenzó en mayo de 2025 a raíz de un llamado anónimo que advirtió sobre una organización dedicada a la venta de drogas con base en Chimbas y encabezada por Aciar. El denunciante afirmó haber visto 50 kilos de cocaína en una vivienda, lo que dio paso a casi un año y medio de vigilancias, seguimientos y escuchas telefónicas.

Los allanamientos simultáneos se ejecutaron el jueves 15 de octubre de 2026 en Chimbas, Rawson y Villa del Carril, con un saldo de diez detenidos y el secuestro de droga, armas de fuego, balanzas y dinero en efectivo. A ese grupo se sumó Rodrigo Parada, ya alojado en el penal de Chimbas, como undécimo imputado de la primera etapa.

En esa etapa inicial resultaron imputados Cristian Fernando Aciar, su madre Paola Mercedes Aciar Aballay, Fernando Ezequiel Cáceres Palacio, el martillero público Franco Gabriel Ávila López y Martín Santiago Rosales Tobares. También fueron acusados Esteban Fabián Riveros Firmapaz, Rodrigo Agustín Molina Agüero, Enzo Gabriel Michel Cabanay, Jazmín Abigail Díaz, Carlos Manuel Aciar y Rodrigo Parada.

Durante la audiencia de formalización, la jueza Eliana Ratta dictó prisión preventiva y traslado al Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas para Cristian Fernando Aciar, Fernando Ezequiel Cáceres Palacio, Martín Santiago Rosales Tobares y Franco Gabriel Ávila López. Los demás acusados quedaron sujetos a distintas medidas de coerción, como restricciones y presentaciones obligatorias ante la Justicia.