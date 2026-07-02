Lo que comenzó como una intervención policial por una gresca en el barrio Valle Grande, en Rawson, terminó con un detenido imputado a otros dos delitos graves. La investigación permitió vincular a uno de los aprehendidos con un robo denunciado en la zona y, además, con otra causa que tramita en la Unidad Fiscal de Investigación ANIVI.

El episodio se produjo el martes, cuando efectivos policiales acudieron al barrio Valle Grande para intervenir en una pelea que involucró a varias personas. Como resultado del procedimiento, los uniformados aprehendieron a un grupo de participantes por una presunta infracción contravencional y los trasladaron a la dependencia policial.

Sin embargo, la situación cambió durante las primeras actuaciones. Mientras se desarrollaban las diligencias, el personal policial obtuvo información que señalaba que uno de los detenidos habría sido el autor de un robo ocurrido en el complejo habitacional. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, ese hecho habría sido el detonante del enfrentamiento entre los involucrados.

Las prendas de vesitir y otros elementos secuestrados quedaron vinculados a la causa de robo.

A partir de esa información, una persona radicó la correspondiente denuncia penal en la Comisaría 35ª del barrio Valle Grande. Con la intervención de la Justicia, el personal de la dependencia inició una investigación para esclarecer el hecho y reunir pruebas sobre la participación del sospechoso.

Las averiguaciones permitieron identificar al presunto autor y avanzar con distintas medidas investigativas. Como resultado de esas tareas, el juez de Garantías interviniente emitió una orden de detención contra el acusado y autorizó medidas que culminaron con el secuestro de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

Mientras la investigación por el robo avanzaba, los efectivos tomaron conocimiento de que el mismo sospechoso también aparecía mencionado en otra causa penal que era investigada por la Unidad Fiscal de Investigación ANIVI, especializada en delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.

Frente a esa información, se dio intervención a la fiscalía especializada, que incorporó la denuncia correspondiente y continuó con las actuaciones en el marco de esa investigación, de manera independiente al expediente por el robo.

Según informaron fuentes policiales, las diligencias realizadas por el personal de la Comisaría 35.ª permitieron reunir elementos suficientes para vincular al acusado con ambos hechos. En consecuencia, el sospechoso quedó formalmente detenido y a disposición de la Justicia por las dos investigaciones.

Las autoridades no difundieron la identidad del imputado debido a que una de las causas involucra una investigación por un presunto delito contra la integridad sexual, expediente que continúa bajo la órbita de la UFI ANIVI. Mientras tanto, las actuaciones por el robo también siguen su curso judicial con el objetivo de determinar todas las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del acusado.