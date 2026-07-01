Un rápido operativo policial permitió detener a un joven de 20 años acusado de ingresar a una vivienda del barrio Los Tamarindos, en Chimbas, con aparentes fines de robo. El procedimiento se desarrolló durante la tarde del martes y culminó con la intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que inició actuaciones por los delitos de hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa y violación de domicilio.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 en una vivienda ubicada sobre calle Santa Cruz, en Chimbas. Según informaron fuentes policiales, el operador de turno comisionó al personal de la Motorizada Nº 5 luego de recibir un aviso que alertó sobre la presencia de un hombre que había ingresado a una casa aprovechando la ausencia de sus propietarios.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron distintos indicios que reforzaron la denuncia. En el portón de ingreso observaron un pulóver colgado y, además, encontraron diversos elementos sobre la vereda que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, pertenecían al inmueble afectado. Esa situación hizo presumir que el sospechoso había alcanzado a sacar algunos objetos antes de abandonar la vivienda.

Los elementnos que habría intentado sustraer el detenido y gracias a un vecino no logró el robo.

Con esos datos, los uniformados comenzaron un operativo de búsqueda junto al personal del móvil H-18 del Comando Radioeléctrico Norte. Los recorridos por las inmediaciones permitieron localizar a un joven que coincidía con las características físicas y de vestimenta aportadas en la denuncia. Finalmente, los efectivos interceptaron y aprehendieron a Kevin Alexis Maldonado, de 20 años, domiciliado en el barrio San Francisco, también en Chimbas.

La vivienda afectada pertenece a Juan Rafael Quiroga, de 77 años, quien no se encontraba en el domicilio al momento del ingreso del sospechoso. La rápida respuesta policial evitó que el hecho se consumara y permitió recuperar los elementos que habían sido retirados de la propiedad.

Tras la detención, el ayudante fiscal David Peña se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia y ordenó las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.

En paralelo, personal de Criminalística, encabezado por el cabo Juan Juárez, realizó las pericias de rigor con el objetivo de relevar evidencias que permitieran reconstruir la secuencia del hecho. También intervino personal de la Comisaría 26.ª, bajo la coordinación del oficial ayudante Brian Molina, quien llevó adelante las actuaciones procesales de rutina.

El joven quedó alojado a disposición de la Justicia mientras la causa continuó bajo la órbita de la UFI de Flagrancia. La investigación buscó determinar la mecánica del ingreso al inmueble y reunir todos los elementos probatorios para sostener la imputación por hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa y violación de domicilio.