La tragedia ocurrió el lunes, cuando la familia regresaba desde Great Harbour Cay hacia Opa-locka, Florida. En la aeronave viajaban Mario Lamar, de 80 años; su esposa Lili, de 79; y sus nietos Sofia Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22.

El avión era un Piper PA-34 de cinco plazas, identificado con el número de cola N212ML. Había despegado aproximadamente a las 11:12 de la mañana desde Great Harbour Cay.

Según informó la Policía, el contacto con la aeronave se perdió cuando se encontraba a unas 13 millas al oeste de la isla de Andros, en Bahamas.

Encontraron un cuerpo durante el operativo

Mientras continuaba la búsqueda, Silvia Larrieu, sobrina de la familia, confirmó que uno de los ocupantes había sido encontrado sin vida. La identidad de la víctima no fue difundida a pedido de los familiares.

La mujer relató que fue otro integrante de la familia quien encontró el cuerpo y tuvo que subirlo a su embarcación.

Ante la desesperación por la falta de noticias sobre los demás ocupantes, Larrieu pidió colaboración a navegantes, pescadores y otras personas que se encuentren en la zona para ayudar con la búsqueda.

Una caída rápida antes de desaparecer del radar

Los familiares habían pasado el fin de semana del Día del Trabajo en una propiedad vacacional de Great Harbour Cay y emprendieron el regreso a Florida cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con los datos de seguimiento de FlightAware, la aeronave descendió rápidamente desde los 10.000 hasta los 3.700 pies en aproximadamente tres minutos, antes de desaparecer del radar.

Las autoridades de Bahamas creen que el avión habría realizado un aterrizaje forzoso en el océano, cerca de North Andros.

La familia aseguró que Mario Lamar tenía una amplia experiencia como piloto y que la aeronave se encontraba en buenas condiciones. Además, señalaron que los viajes a ese destino formaban parte de una tradición familiar.

La Guardia Costera se sumó a la búsqueda

La Guardia Costera del Sureste de Estados Unidos comenzó a colaborar con las autoridades de Bahamas luego de recibir el aviso sobre el accidente de un avión con cuatro personas a bordo.

Un avión HC-144 Ocean Sentry fue desplegado para participar de las tareas de búsqueda y rescate en la zona de Andros.

Las condiciones meteorológicas complicaron inicialmente el operativo y obligaron a suspender algunas de las tareas hasta que el clima permitiera retomarlas.