Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 detuvo a una pareja acusada de estar vinculada con dos hechos delictivos ocurridos en una agencia de venta de automóviles y motocicletas ubicada en inmediaciones de calle Mendoza y calle Cisneros, en Trinidad. Como resultado de la investigación, uno de los involucrados, conocido en el ambiente delictivo como “El Portón Ávila”, terminó condenado a prisión efectiva.

La investigación comenzó después de que los efectivos tomaran conocimiento de dos episodios registrados en el comercio. El primero ocurrió el 7 de agosto, cuando los delincuentes sustrajeron una motocicleta de 110 cc. que se encontraba en el lugar.

A los detenidos se les secuestró prendas de vestir que serían sustraídas y dos celulares.

El segundo hecho se produjo el 15 de agosto. En esa oportunidad, nuevamente intentaron apoderarse de una motocicleta de la agencia, aunque no lograron concretar el robo debido a la intervención de un transeúnte, que advirtió la situación e impidió que los sospechosos completaran el accionar delictivo.

A partir de ambos episodios, los investigadores de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 llevaron adelante distintas tareas destinadas a establecer la identidad de los responsables. El trabajo permitió reunir información y elementos que orientaron la pesquisa hacia una pareja integrada por un hombre conocido bajo el apodo de “El Portón Ávila” y una mujer de apellido Cardozo.

Con los elementos probatorios reunidos, los investigadores pusieron las actuaciones a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad. Desde la fiscalía se gestionaron las medidas judiciales correspondientes y posteriormente se autorizaron dos allanamientos en viviendas ubicadas en el departamento Rawson.

Los procedimientos permitieron localizar a los sospechosos y concretar la detención de Ávila y Cardozo. Además, durante las medidas se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la investigación, que fueron incorporados a la causa y puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal.

La evidencia reunida durante la pesquisa permitió avanzar sobre la presunta participación de ambos en los hechos investigados. La investigación se concentró especialmente en el robo consumado del 7 de agosto y en el intento registrado ocho días después en el mismo comercio.

Uno de los datos que surgió durante el procedimiento fue la situación judicial que atravesaba Ávila. De acuerdo con la información aportada por los investigadores, el hombre se encontraba bajo investigación en al menos seis causas vinculadas con distintos hechos contra la propiedad cometidos en locales comerciales del departamento Rawson.

Además, sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura vigente requerido por la UFI Delitos contra la Propiedad. Esa situación fue constatada en el marco de las actuaciones y quedó incorporada al procedimiento que terminó con su detención.

Tras las medidas judiciales, ambos involucrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales. En el caso de Ávila, la causa derivó posteriormente en una condena de prisión efectiva, mientras que la situación procesal de Cardozo quedó sujeta a las disposiciones del Ministerio Público Fiscal.