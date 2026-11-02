Un hombre de 35 años fue detenido por efectivos policiales cuando intentaba ingresar a un local comercial en construcción ubicado sobre calle Vidart, entre Colón y Doctor Ortega, en Pocito. El sospechoso fue descubierto por las cámaras de seguridad del inmueble y, cuando los uniformados llegaron al lugar, lo encontraron escondido detrás de una columna de hierro. Durante el procedimiento le secuestraron una llave térmica.

El episodio ocurrió durante un operativo de prevención y seguridad realizado por personal de la Comisaría 25ª, dependiente del Comando Sur. Los efectivos recibieron una comunicación a través del equipo policial que alertó sobre la presencia de un sujeto que intentaba ingresar a una propiedad en construcción.

Un tablero de electricidad fue encontrado tirado en el piso.

Según la información proporcionada, la situación fue advertida inicialmente por la persona responsable del inmueble, quien observó a través de las cámaras de seguridad a un hombre vestido con remera y pantalón negro mientras intentaba acceder al local comercial.

Ante esa situación, los uniformados se dirigieron hasta el domicilio señalado, ubicado sobre calle Vidart, entre Colón y Doctor Ortega. Una vez en el lugar, entrevistaron a un hombre, quien les manifestó que el sospechoso todavía se encontraba dentro de la propiedad.

Al parecer el sospechoso preparó algunas cosas para sustraerlas.

Con autorización del damnificado, los policías ingresaron al inmueble y avanzaron algunos metros. A unos dos metros de la entrada, observaron a un hombre vestido completamente de negro que permanecía oculto detrás de una columna de hierro. Los efectivos lograron interceptarlo y concretaron su aprehensión antes de que pudiera escapar.

Posteriormente, cuando lo trasladaron hasta el móvil policial, realizaron un palpado preventivo y encontraron entre sus prendas una llave térmica, elemento que quedó incorporado al procedimiento como secuestro.

El sospechoso fue identificado como Diego Matías Ruiz, de 35 años, domiciliado en Villa San Damián, en el departamento Rawson. Por su parte, el damnificado fue identificado como Sergio Maximiliano Salinas, propietario del inmueble donde se produjo el episodio.

Tras la intervención, el personal policial estableció comunicación con el sistema acusatorio. El ayudante fiscal Sergio Cuneo se presentó en el lugar, tomó conocimiento de las circunstancias del procedimiento y dispuso que las actuaciones continuaran bajo el sistema especial de Flagrancia.

La causa quedó registrada bajo el legajo 35/26 y fue caratulada como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia. El detenido quedó vinculado a la investigación judicial por el intento de ingreso al establecimiento comercial.