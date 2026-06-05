Un joven de 21 años fue detenido por personal de Comisaría 26ª luego de ser señalado como presunto autor de una serie de robos cometidos contra vehículos estacionados en la vía pública. Durante el procedimiento, la Policía secuestró baterías, ruedas de auxilio, herramientas y otros elementos que posteriormente fueron reconocidos por los damnificados.

Fuentes policiales informaron que el operativo se desarrolló en la zona de calle Octavio Gil y callejón Las Flores, donde los efectivos llegaron tras recibir una alerta que indicaba que un hombre estaba ofreciendo una batería para la venta en plena vía pública.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron al sospechoso, identificado como Tejada, de 21 años, quien tenía en su poder una pinza de punta con mango amarillo y negro y una batería marca Imperial 12x50. Según informaron fuentes policiales, al solicitarle que acreditara la propiedad de los elementos, el joven reaccionó de manera hostil, por lo que fue aprehendido.

Minutos después, una mujer se presentó ante los efectivos y aseguró haber visto al detenido salir de su camioneta con varios objetos. A partir de ese testimonio, los policías realizaron un rastrillaje en un descampado cercano.

Durante la búsqueda hallaron dos ruedas de auxilio, tres gatos mecánicos, dos baterías y dos llaves cruz. Los elementos fueron reconocidos por una vecina y otros damnificados que llegaron al lugar tras ser alertados mediante un grupo de WhatsApp vecinal.

La investigación permitió establecer que el sospechoso estaría vinculado a cuatro hechos ocurridos en pocas horas. Entre ellos, el robo de una batería, una llave cruz y un gato de una camioneta Peugeot; la sustracción de una rueda de auxilio y un gato mecánico de un Renault, además de daños en el tambor de encendido; el robo de una batería de un Ford Ka tras forzar una cerradura; y la sustracción de una llave cruz y un gato de un Peugeot 207, cuyo tambor de arranque también fue violentado.

La causa quedó en manos de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El joven quedó detenido e investigado por el delito de robo simple en cuatro hechos. Los elementos recuperados fueron restituidos a sus propietarios luego de ser reconocidos formalmente durante las actuaciones judiciales.