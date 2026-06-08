Un operativo de prevención realizado durante la madrugada de este lunes en Rawson terminó con la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia tras incumplir el beneficio de salidas transitorias otorgado por el Servicio Penitenciario Provincial.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Comando Radioeléctrico Sur alrededor de las 00:10 en la plaza del barrio Ansilta, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Ansilta. Los efectivos realizaban recorridas de rutina cuando advirtieron la actitud sospechosa de un sujeto que, al notar la presencia del patrullero, intentó esconderse detrás de un árbol.

Ante esa situación, los policías procedieron a identificar al hombre, quien fue reconocido como Fuentes Irrazabal, con domicilio en el barrio Los Plátanos. Posteriormente, se realizó la consulta correspondiente en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), donde se confirmó que registraba un pedido de captura vigente.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba evadido luego de incumplir las condiciones del régimen de salidas transitorias dispuesto por el Servicio Penitenciario Provincial.

Al ser notificado de la medida, Fuentes Irrazabal reaccionó con insultos hacia el personal policial. Frente a esta situación, los efectivos concretaron su aprehensión y lo trasladaron a la dependencia policial correspondiente.

Tras las actuaciones de rigor, quedó alojado en carácter de comunicado en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y a disposición del juzgado interviniente, que continuará con las medidas procesales vinculadas a la causa.