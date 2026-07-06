Un joven de 23 años fue aprehendido este lunes por personal del Cuerpo Especial de Vigilancia luego de intentar escapar de un control policial en Capital. Tras ser interceptado, los efectivos constataron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se desarrolló en calle 25 de Mayo, pasando Entre Ríos, cuando los uniformados observaron a un hombre merodeando distintos domicilios, situación que llamó la atención del personal policial.

Al intentar entrevistarlo para identificarlo, el sujeto emprendió la fuga por calle 25 de Mayo hacia el oeste. La persecución continuó por calle Sarmiento hacia el sur y luego por Laprida, donde finalmente fue alcanzado en la intersección con calle Catamarca. Una vez reducido, los efectivos identificaron al detenido como Correa, de 23 años.

Según informaron fuentes policiales, cuando ya se encontraba a bordo del móvil, el joven manifestó espontáneamente que se había evadido del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) tras incumplir el régimen de salidas transitorias.

Ante esa situación, el personal actuante verificó la información e inició las actuaciones correspondientes por el pedido de captura que registraba el detenido.

El joven quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones para determinar los pasos a seguir en el marco de la causa.