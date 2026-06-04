Un hombre de 35 años fue detenido en el departamento Pocito acusado de cometer un robo agravado tras forzar el baúl de un vehículo con una ganzúa casera y sustraer un bolso de hockey.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:45 en la intersección de calles Lemos y Granaderos, donde personal del Comando Radioeléctrico Sur y de unidades operativas Pocito Oeste y Teresa de Calcuta realizaban tareas de patrullaje.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron alertados sobre un robo en la zona y, al arribar, observaron a un sujeto con características coincidentes con las aportadas por la víctima, quien lo perseguía mientras huía por calle Constitución hacia el oeste.

Tras la aprehensión del sospechoso, identificado como Antonio Alaniz, el damnificado, de 28 años, se presentó en el lugar y denunció que el hombre le había sustraído un bolso de hockey de su hijo del interior del baúl de su vehículo, que se encontraba estacionado frente a su domicilio en calle Lemos.

El propietario relató que escuchó ruidos en el exterior, salió de su vivienda y vio al sujeto escapar. Al revisar el rodado, constató que la cerradura del baúl había sido dañada.

Durante la requisa, los uniformados encontraron entre las pertenencias del detenido una herramienta tipo ganzúa de fabricación casera, la cual habría sido utilizada para cometer el ilícito.

La causa quedó caratulada como “robo agravado por el uso de ganzúa” y quedó a disposición del sistema acusatorio. En el lugar intervino el ayudante fiscal Oscar Oropel, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde permanecerá a la espera de las próximas instancias judiciales.