Un sujeto de 38 años fue detenido durante la tarde de este lunes después de intentar sustraer una motocicleta que permanecía estacionada en la vía pública, en pleno centro de la ciudad de San Juan. La rápida intervención de una guardia urbana, que observó la maniobra y alertó al sistema de emergencias 911, permitió que efectivos del Comando Urbano localizaran al sospechoso a pocas cuadras del lugar del hecho.

El sujeto identificado como Mario Alejandro Castillo, de 38 años, cuenta con una abultada planilla de antecedentes.

El procedimiento quedó registrado bajo el Legajo de Flagrancia N.º 74/26 y fue investigado por la UFI Flagrancia, que calificó provisoriamente el caso como robo en grado de tentativa agravado por ser un vehículo dejado en la vía pública.

Todo ocurrió cuando personal del Móvil Urbano Nº 5 realizaba recorridas preventivas y fue comisionado por un operador del CISEM 911 hacia la intersección de calles Caseros y Mitre. El aviso indicaba que un hombre intentaba robar una motocicleta estacionada en ese sector.

Al llegar, los policías entrevistaron a una mujer que cumplía funciones de guardia urbana. La testigo relató que observó a un sujeto de contextura delgada, vestido con una campera roja y un pantalón de color claro, manipulando una motocicleta Zanella ZB 110, dominio 562 GMG, que permanecía estacionada sobre calle Caseros.

Así quedó el tambor de la moto tras ser violentado para el robo.

Según su testimonio, al advertir que había sido descubierto, el sospechoso abandonó la maniobra tras violentar el tambor de arranque y escapó del lugar a bordo de una bicicleta rodado 29 de color rosa con celeste, desplazándose por calle Mitre hacia el este.

Con esos datos, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda por la zona. Minutos más tarde, al llegar a la intersección de calles Rawson y Mitre, localizaron a un hombre que circulaba en una bicicleta con las mismas características aportadas por la testigo. Los uniformados lo interceptaron e identificaron como Mario Alejandro Castillo, de 38 años, domiciliado en el departamento Chimbas.

Durante el procedimiento, los policías inspeccionaron la bicicleta marca Top Mega en la que se movilizaba el sospechoso. Castillo no presentó documentación que acreditara la propiedad del rodado, circunstancia que quedó incorporada a las actuaciones.

En forma paralela, los efectivos regresaron al lugar donde permanecía la motocicleta y constataron que presentaba daños compatibles con un intento de robo. De acuerdo con el informe policial, el tambor de encendido había sido violentado, aunque el autor no logró consumar la sustracción.

Tras informar la novedad al Sistema Acusatorio, el ayudante fiscal Gustavo Mendoza ordenó localizar al propietario del vehículo. Poco después se presentó Eduardo Javier Guerra, de 46 años, quien acreditó ser el legítimo dueño de la motocicleta y manifestó su intención de impulsar la acción penal.

Finalmente, el fiscal Mariano Teja tomó conocimiento de las circunstancias del caso y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. El detenido quedó vinculado a una causa por robo en grado de tentativa agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, mientras la investigación continuó bajo la órbita de la UFI Flagrancia.