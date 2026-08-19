Cayó una banda acusada de cuatro robos en Rawson, Rivadavia y Santa Lucía

Personal de la Brigada de Investigaciones Sur junto a la UFI de Delitos contra la Propiedad y la Comisaría 36 desmanteló una organización delictiva responsable de al menos cuatro asaltos. Los sospechosos fueron identificados como González y Villegas, dos sujetos mayores de edad con prontuario que se movilizaban en vehículos particulares para cometer los ilícitos en los departamentos de Rawson, Rivadavia y Santa Lucía.

La investigación se profundizó tras un robo ocurrido el dos de agosto en una casa de calle Las Mercedes donde los delincuentes ingresaron forzando una abertura para llevarse televisores, dinero y ropa antes de escapar en un vehículo Chevrolet.

El seguimiento mediante cámaras de seguridad permitió localizar a los involucrados y concretar los operativos el pasado 14 de agosto. En los domicilios allanados del Barrio Siete Colores y la calle Agustín Roberto se incautaron cinco celulares, perfumes, indumentaria, una notebook HP y un televisor de 42 pulgadas.

También se halló una balanza electrónica, diversas herramientas, electrodomésticos y productos cárnicos consistentes en piernas de cerdo y costillares rotulados. Entre los vehículos recuperados se encuentra un Chevrolet Onix Plus blanco y una moto Gilera Smash 110 que tenía pedido de captura desde marzo.

Las autoridades vincularon a los detenidos con otros ataques violentos, incluyendo un asalto a un local de embutidos en el Lateral de Circunvalación donde redujeron a la víctima y un robo en un drugstore de la avenida Ignacio de la Roza. Ambos implicados permanecen alojados en sede policial y a disposición de la Justicia mientras se definen sus situaciones procesales.