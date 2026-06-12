Cayó una banda de presos que estafaba a comerciantes desde el penal

La tranquilidad de los negocios en Junín se vio quebrada por una serie de engaños telefónicos ejecutados desde el encierro. Dos internos de la Unidad Penitenciaria N°16 fueron aprehendidos tras una investigación que los vincula con estafas virtuales dirigidas a comerciantes locales.

La causa se inició en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número uno luego de que un vendedor de materiales para construcción en seco denunciara maniobras sospechosas en su local.

El plan delictivo se basaba en llamados donde los sospechosos fingían ser autoridades de una cooperativa para encargar estructuras de PVC. Bajo la promesa de pago en cuenta corriente, la mercadería era retirada por cómplices que circulaban en una camioneta, tal como se observó en grabaciones de seguridad.

El engaño salía a la luz cuando la verdadera cooperativa desconocía las transacciones solicitadas. Otros comercios del rubro también sufrieron episodios idénticos con el mismo sistema.

Un local de suministros eléctricos también fue blanco de los estafadores. Mediante mensajes de WhatsApp, los internos pedían presupuestos para proyectores LED simulando pertenecer a una constructora. Tras coordinar la entrega, un intermediario retiraba los productos sin abonar el costo. En otra ocasión, utilizaron la misma técnica para apoderarse de ocho rollos de cable.

Las pesquisas de la DDI confirmaron que el responsable organizaba los fraudes desde el pabellón dos de la cárcel, contando con apoyo externo para movilizar los bienes robados. Tras reunir las pruebas, se ordenaron allanamientos en el establecimiento donde se secuestraron los teléfonos móviles utilizados para las comunicaciones. Este hecho reactiva el debate público sobre la tenencia de dispositivos de comunicación en los penales bonaerenses.