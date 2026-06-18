Una investigación desarrollada por personal de la Brigada de Investigaciones Norte permitió esclarecer el violento asalto sufrido por una barbería de Capital y culminó con la detención de tres personas durante una serie de allanamientos realizados en Santa Lucía. En uno de los domicilios, los efectivos descubrieron un búnker subterráneo de construcción casera donde ocultaban armas de fuego, municiones y una importante cantidad de elementos presuntamente robados.

El hecho que dio origen a la pesquisa ocurrió el pasado viernes 13 de junio, alrededor de las 16, cuando tres delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en la barbería O'Rein, ubicada en la esquina de Pedro Echagüe y Entre Ríos, en Capital. Según la investigación, los asaltantes agredieron al propietario del local y escaparon con varias máquinas de cortar cabello, patilleras, accesorios de peluquería, una consola PlayStation 4 y dinero en efectivo.

A partir de la denuncia, los investigadores de la Brigada Norte, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, analizaron registros de cámaras del CISEM y de sistemas de vigilancia privados, además de recibir declaraciones testimoniales y realizar tareas de inteligencia y vigilancia. Ese trabajo permitió identificar a los presuntos autores del atraco y establecer los lugares donde podrían ocultarse tanto los sospechosos como los objetos sustraídos.

Nada de lo secuestrado tenía justificativo ni origen legal.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad solicitó órdenes de allanamiento para dos viviendas ubicadas sobre calle General Espejo, en el barrio Camilo Rojo, departamento Santa Lucía.

Durante el primer procedimiento, los brigadistas detuvieron a Olmos, un hombre mayor de edad que registraba antecedentes por delitos contra la propiedad y contra las personas. En el inmueble también secuestraron diversos elementos vinculados directamente con la investigación.

El segundo allanamiento resultó aún más llamativo. Allí los efectivos detuvieron a otro de los presuntos integrantes de la banda y, durante la requisa, descubrieron un búnker subterráneo construido de manera precaria. Para acceder al escondite fue necesario descender de a una persona por una escalera de madera hasta un ambiente amplio que contaba con iluminación artificial y donde permanecían ocultos numerosos objetos.

En uno de los domicilios había un bunker subterraneo donde escondían lo robado.

Dentro del recinto los investigadores encontraron siete máquinas de cortar cabello y una consola PlayStation 4 de características similares a las denunciadas como robadas en la barbería. Además, secuestraron seis armas de fuego de distintos calibres una 9 milímetros, dos calibre 32, una calibre 38 y una calibre 22, entre otras junto con una importante cantidad de municiones sin percutar, prendas de vestir e indumentaria que ahora serán sometidas a pericias.

Entre los objetos hallados había elementos de barbería

La inspección del inmueble permitió además incautar una gran cantidad de objetos cuya procedencia no pudo ser justificada por el propietario de la vivienda. Entre ellos figuraron cuatro bicicletas todo terreno, televisores de 55 y 43 pulgadas, un compresor, parlantes, consolas PlayStation 2 y PlayStation 3 con sus respectivos controles, notebooks, herramientas, una hidrolavadora, una aspiradora, una motosierra, una balanza, un dron, un reflector, un rotomartillo, equipos de comunicación, cubiertos marca Tramontina y dos bancos tipo plaza con insignias pertenecientes al Municipio de Santa Lucía, además de otros efectos de interés para la investigación.

En uno de los domicilios allanados había bicicletas, herramientas manuales y electricas, balanzas electronicas y otros objetos de dudosa procedencia.

Por disposición de la fiscal interviniente, los detenidos identificados como Herrera, propietario del inmueble; su hijo Herrera Estrella; y Olmos fueron trasladados a la División Delitos Central de Policía, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar su responsabilidad en el robo y establecer el origen del resto de los elementos secuestrados.

Tambien secuestraron notebooks, Play Stations y hasta un drone.

Finalmente, desde la Brigada de Investigaciones Norte solicitaron la colaboración de la comunidad e informaron que todas las personas que hayan sufrido robos de objetos de similares características podrán acercarse a la sede de la dependencia, ubicada en calle Juan Jufré 184 Este, edificio de la Comisaría 2ª, en Capital, para reconocer los efectos recuperados.