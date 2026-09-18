Cayó el último integrante de una banda acusada de engañar y emboscar a choferes de aplicaciones de transporte mediante falsas urgencias médicas. El sospechoso, de 27 años, fue detenido en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires, luego de permanecer prófugo desde abril.

Según la investigación, la organización habría participado en al menos 15 hechos delictivos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del Conurbano. Al detenido también lo vinculan con el homicidio de un conductor ocurrido el pasado 24 de febrero.

El mecanismo que utilizaban para atraer a las víctimas era uno de los puntos centrales de la maniobra. Los sospechosos solicitaban viajes a través de aplicaciones y aseguraban atravesar una supuesta emergencia médica. Así conseguían que los conductores acudieran a zonas previamente elegidas por la banda.

En algunos casos incluso se presentaban acompañados por mujeres o menores para evitar despertar sospechas. Cuando el chofer llegaba al lugar indicado, era sorprendido por los delincuentes, quienes lo reducían con armas de fuego y violencia física. Luego se apoderaban de dinero, celulares, documentación, ropa y accesorios de los vehículos.

La Policía Federal Argentina informó meses atrás que la investigación permitió identificar a una organización que utilizaba precisamente este método para atacar a conductores de aplicaciones.

Lo acusan de participar en el homicidio de un chofer

Los investigadores sostienen que el hombre capturado ahora tuvo una participación activa en el crimen de un conductor de aplicación ocurrido el 24 de febrero. La víctima había sido asaltada y sometida a violencia durante el ataque, que terminó provocándole la muerte.

La pesquisa también determinó que la banda no se limitaba a los robos contra choferes. Sus integrantes están acusados de ingresar a viviendas simulando falsos allanamientos policiales para cometer asaltos.

El 16 de abril, la PFA realizó ocho allanamientos en distintos puntos, entre ellos el Barrio Padre Mugica, la Villa 21-24/Zavaleta, el Barrio Bermejo y Virrey del Pino. En esos operativos fueron detenidos cinco sospechosos, mientras que el hombre capturado ahora consiguió permanecer prófugo.

Tras meses de investigación, los agentes establecieron que se ocultaba en una vivienda de Virrey del Pino y desplegaron un operativo en la zona.

Según la versión policial, cuando el sospechoso detectó la presencia de los efectivos intentó escapar y se resistió al arresto, aunque finalmente fue reducido en la vía pública.

Al comprobar su identidad, los investigadores determinaron además que registraba antecedentes penales por homicidio.

El detenido quedó a disposición de la Justicia acusado de asociación ilícita y robo con armas. La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°23, con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43.