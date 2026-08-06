Cayó una banda que habría estafado por $100 millones a dos empresas de San Juan

Siete personas resultaron detenidas luego de una serie de operativos realizados en San Juan y Mendoza por una estafa que ronda los $97 millones. La investigación judicial señala a una organización que habría utilizado cheques electrónicos sin respaldo para adquirir mercadería de dos reconocidas empresas locales.

Las maniobras ocurrieron entre noviembre y diciembre de 2025 y afectaron a las firmas Color Shop y Fase Electricidad. Según la hipótesis de la fiscalía, los involucrados se hacían pasar por representantes de un proyecto para reactivar una bodega en Albardón. Este engaño les permitió comprar grandes volúmenes de insumos eléctricos, pinturas y aires acondicionados que nunca pagaron.

Los detenidos de San Juan son José Luis Olivares, Daniel Eduardo Castro y Hugo Mario de los Ríos. Por la provincia de Mendoza fueron capturados Mauricio Jesús Altamirano, Jorge Alberto Paz, Gustavo Adrián Ortiz y Ricardo Javier Martínez. El fiscal Eduardo Gallastegui lidera la causa bajo las órdenes del juez Alberto Caballero.

En el caso de Fase Electricidad, los sospechosos utilizaron las firmas BOSSABALL y BA-RO para generar confianza. La empresa aceptó los E-Cheq tras verificar que tenían antecedentes comerciales favorables, pero los documentos fueron rechazados por falta de fondos al vencer el plazo. Los productos de Color Shop, valuados en $35,5 millones, fueron enviados parcialmente a la ex Bodega Los Hidalgo.

La organización se dividía las tareas de manera estratégica. Los integrantes sanjuaninos se ocupaban del acopio en el predio de Albardón, mientras que los mendocinos trasladaban los bienes hacia su provincia. Los investigadores lograron reconstruir estos movimientos mediante cámaras de seguridad, remitos y testimonios de empleados.