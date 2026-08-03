La División Comando Radioeléctrico Norte intervino por una presunta gresca familiar en el barrio Villa Paula, en Chimbas, la cual terminó con dos adultos detenidos, un menor demorado y el secuestro de un arma de fuego de fabricación casera. El procedimiento quedó en manos de la UFI Flagrancia, que inició una investigación por el delito de portación ilegal de arma de fuego agravada por la participación de un menor.

El episodio ocurrió este sábado 1 de agosto, alrededor de las 17.35, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas fueron comisionados por un operador del CISEM hasta la manzana L, del barrio Villa Paula, donde se había reportado una violenta discusión familiar.

Hasta el lugar llegaron los móviles H-11 y H-18 de la División Comando Radioeléctrico Norte, integrados por el cabo Jorge Mercado, el cabo Cristian Gómez, el oficial subinspector Germán Riveros y el cabo primero Juan Pastén.

Al arribar al domicilio, los uniformados observaron a una mujer que sostenía un objeto entre sus manos. De acuerdo con la información oficial, al advertir la presencia policial la sospechosa entregó el elemento a un adolescente de 16 años que se encontraba junto a ella.

Según la versión policial, el menor comenzó a amenazar al personal esgrimiendo esa arma, conocida conmo tumbera. Los efectivos le ordenaron en reiteradas oportunidades que depusiera su actitud, mientras intentaban controlar la situación para evitar una escalada del conflicto.

En ese momento se acercó un hombre que también se encontraba en el lugar y finalmente entregó el arma a los policías, lo que permitió reducir y aprehender a los tres involucrados sin que se registraran personas lesionadas.

Durante el procedimiento los efectivos secuestraron el arma y un bolso tipo morral de color azul, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Los acusados fueron identificados como Lucía Florencia Barrionuevo, de 25 años; Cristian Florencio Barrionuevo, y el menor de 16 años, todos con domicilio en el barrio Villa Paula.

Tras concretar las detenciones, los uniformados debieron retirarse rápidamente del lugar debido a que un grupo de vecinos comenzó a arrojar elementos contundentes contra el personal policial. Ante esa situación, los efectivos se dirigieron a la Base Centenario para resguardar a los aprehendidos y continuar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente se hizo presente el ayudante fiscal David Peña, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia bajo el Legajo N.º 96/2026. Los dos mayores fueron trasladados a la Comisaría 17.ª, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras que el adolescente fue derivado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), conforme a las disposiciones vigentes para menores de edad.

La causa quedó caratulada como portación ilegal de arma de fuego agravada por la participación de un menor, con intervención de la UFI Flagrancia.