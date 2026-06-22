Una investigación desarrollada por la Policía Federal Argentina permitió desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes que funcionó en el departamento Rawson. El procedimiento concluyó con la detención de una mujer mayor de edad, señalada como la principal responsable de la comercialización de drogas, y el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

Parte de lo secuestrado durante el allanamiento

El operativo fue ejecutado por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, quienes allanaron una vivienda ubicada en la Villa Lerga luego de varias semanas de tareas investigativas.

La pesquisa se inició a partir de información que advirtió sobre la existencia de una presunta red de venta de estupefacientes que operó desde ese domicilio. A partir de esos datos, los investigadores realizaron tareas de inteligencia criminal y trabajo encubierto que les permitieron reconstruir la modalidad con la que se comercializaban las sustancias prohibidas.

La vivienda tenía en su fachada el comercio de elementos de mercería y librería.

Según la información oficial, la droga fue fraccionada en pequeñas dosis para su venta directa a consumidores, mientras que la mujer detenida organizó y coordinó la actividad ilícita desde la vivienda allanada, donde funciona una merceria y librería.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia Federal autorizó el procedimiento. El allanamiento se concretó con intervención del Juzgado Federal de Garantías y de la Fiscalía Federal correspondiente.

Durante el ingreso al inmueble, los efectivos sorprendieron a la sospechosa mientras preparba los estupefacientes para su comercialización, por lo que la detuvieron en delito flagrante y evitaron que escape.

Además de la aprehensión de la mujer, el personal federal secuestró una importante cantidad de cocaína y cannabis sativa (marihuana), elementos de corte, balanzas de precisión y dinero en efectivo. De acuerdo con las fuentes, todos esos elementos resultaron de interés para la causa y quedaron incorporados al expediente judicial como prueba del presunto delito investigado.

Tras el procedimiento, la detenida quedó a disposición de la Justicia Federal, que continuará con la investigación para determinar si existieron otros involucrados en la maniobra y establecer el alcance de la organización dedicada a la venta de estupefacientes.

Desde la Policía Federal Argentina señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones permanentes destinadas a combatir el narcotráfico, desarticular puntos de comercialización de drogas y reforzar la prevención del delito en la provincia de San Juan.