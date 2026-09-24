Un operativo de la Policía Rural terminó con el secuestro de fauna silvestre y la apertura de un expediente contravencional contra tres hombres oriundos de Mendoza, quienes fueron interceptados cuando circulaban en una camioneta por el puesto fitosanitario de Difunta Correa. Los efectivos encontraron diez animales faenados y un ave protegida que era transportada dentro de una caja.

El procedimiento se realizó alrededor de las 23, cuando personal de la Unidad Rural N°1 Vallecito efectuó un control en inmediaciones del puesto ubicado en la localidad de Difunta Correa. Durante el operativo, los uniformados entrevistaron a tres hombres que se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux de color gris oscuro.

Al solicitar la documentación correspondiente, los efectivos constataron inicialmente que la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) del vehículo se encontraba vencida. Sin embargo, durante la inspección de la camioneta descubrieron otros elementos que derivaron en la intervención de la Justicia de Paz.

Los policías revisaron la caja trasera de la Hilux y encontraron una conservadora que contenía cinco animales faenados. Además, hallaron una caja de cartón en cuyo interior había otros cinco ejemplares. En total, fueron diez animales de fauna silvestre, correspondientes a liebres y vizcachas.

La inspección continuó y permitió detectar otro elemento que llamó la atención de los uniformados. Dentro de una caja de vino que presentaba varios orificios se encontraba un ave viva. Según establecieron los efectivos, se trató de un pipitero de collar, también conocido como picahuesos, una especie cuya tenencia y traslado quedaron incluidos en las actuaciones por fauna silvestre.

Ante el hallazgo, los policías dieron intervención al Juzgado de Paz de 9 de Julio, que se encontraba subrogando al Juzgado de Paz de Caucete. Desde ese organismo judicial se dispuso labrar el correspondiente expediente contravencional por presuntas infracciones a los artículos 162 inciso C y 206 de la Ley 941, además de los artículos 41 y 42 de la Ley 606-L.

Como parte de las medidas adoptadas, las autoridades ordenaron el traslado de los animales faenados al Parque Faunístico. El ave, en tanto, fue derivada al Arca para su resguardo y posterior tratamiento conforme a las disposiciones establecidas para ejemplares de fauna silvestre.

Además de las actuaciones vinculadas con los animales encontrados, el procedimiento derivó en una infracción relacionada con el vehículo. Debido a que la RTO se encontraba vencida, el personal policial labró el acta correspondiente y procedió a retener la licencia de conducir.

Los tres hombres quedaron vinculados al expediente contravencional iniciado a partir del procedimiento realizado por la Policía Rural. Las actuaciones permitieron secuestrar tanto los animales faenados como el ave que era transportada en condiciones que motivaron la intervención de las autoridades.