La pianista mendocina radicada en Alemania, Cecilia Pillado, fue galardonada con dos medallas de oro en los premios europeos internacionales de música de la EIMA (European International Music Awards), son las máximas distinciones en la categoría “Mejor instrumentista de clásica y contemporánea” y “Mejor álbum solista en piano de Clásica y Contemporánea”.

Este reconocimiento doble es mérito por el disco “Gin-Ger”, una producción del sello Tango Malambo que registró un concierto histórico brindado en 1993 en el Auditorio Juan Victoria, junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ, bajo la dirección por entonces del maestro cordobés Carlos Giraudo (ya fallecido). En aquella función del 25 de junio de ese año, se efectuó la grabación de un repertorio compuesto por el Concierto nº1 en piano de Alberto Ginastera y el Concierto en F de George Gershwin. En ambas, Cecilia estuvo como solista en el piano.

Dicha grabación resultó en un documento fonográfico único e irrepetible y además, significó para la intérprete un fuerte vínculo emocional con el auditorio y con la Sinfónica, que perdura hasta estos días.

Compartió en redes las medallas de oro.

“Realmente nunca había tenido una medalla de oro tan pesada en mis manos. Estoy muy orgullosa y quería compartirlo especialmente con la Orquesta Sinfónica de San Juan, porque sin ellos no tendría esta distinción”, expresó la artista en comunicación con DIARIO HUARPE desde Berlín.

Por otro lado, el disco premiado incluye otras obras de Carlos Guastavino y Astor Piazzolla. La particularidad que sedujo al jurado europeo, al momento de asignar la medalla, radica en el valor documental y la pureza sonora del fonograma.

Sorprendida y feliz por este logro, Pillado recordó las circunstancias en cómo se realizó aquel concierto público en el Victoria. “Me acuerdo que bajó el técnico de sonido en el Auditorio Juan Victoria y me dio un casete. Durante muchos años ni lo volví a escuchar. Luego de tanto tiempo lo digitalicé. Lo que más me enorgullece es que no han tenido ningún corte; no hay estudio ni limpieza de notas falsas. Está toda la energía del concierto y la magia del vivo captada sin los súper micrófonos de ahora”, detalló la pianista.

El desafío técnico no fue menor. Para Pillado, "el concierto de Ginastera es lo más difícil de piano que he tocado en toda mi vida, más difícil que Rachmaninoff o Liszt", lo que realza el mérito de haberlo registrado en una única toma frente al público sanjuanino.

"Lo que más me enorgullece es que son grabaciones en vivo que no han tenido ningún corte. No hay estudio, ni volver a repetir, ni limpiar una nota falsa. Está toda la energía del concierto, con los aplausos y todo", aseguró.

Embajadora musical

Pillado reside hace más de 30 años en Europa, donde se consolidó como una pionera en la difusión de la música nacional. “En los ‘90 yo era prácticamente la única. Siempre me he sentido una embajadora de la música argentina en el mundo", afirmó, destacando que hoy los sellos internacionales tienen mayor apertura hacia compositores como Guastavino.

En paralelo a este premio, la intérprete adelantó un proyecto de alcance histórico: un trabajo conjunto con la consagrada Martha Argerich. “Le mandé las partituras, estuvimos hablando y tenemos un proyecto para hacer un programa juntas enfocado en mujeres compositoras. Tanto las de hace cien años que nadie tocaba, como obras mías y de compositoras actuales”, reveló.

Un esperado y futuro regreso

La carrera de Pillado en Alemania no se limita a las teclas. Durante dos décadas ha trabajado como actriz en la exigente televisión alemana y actualmente realiza doblajes para el mercado europeo. Su faceta compositiva la llevó recientemente a incursionar en el cine con Variaciones Amazónicas, un cortometraje artístico-experimental musicalizado y dirigido por ella que viene arrasando en festivales y que hace apenas unas semanas se exhibió en Venecia.

Pillado es una de destacada pianista internacional de la marca "Steinway".

Para el próximo año, Pillado proyecta lanzar un nuevo disco íntegramente con composiciones propias. Además, impulsada por su aversión al duro invierno alemán, ya planifica su regreso a la Argentina para los meses de febrero o marzo. "Tengo muchas ganas de ir. Quiero volver para dar conciertos en San Juan, Mendoza y Buenos Aires para reencontrarme con el público de allá", concluyó.