Celebran que "del coronavirus se saben cosas a gran velocidad porque se trabaja de manera abierta"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El doctor en biología, virólogo e investigador del Conicet Juan Carballeda destacó que, a diferencia de casos de otros brotes de virus desconocidos, "la comunidad científica está trabajando de manera abierta", lo que permite ir actualizando la información que se conoce del nuevo coronavirus "a una velocidad increíble", abriendo la puerta al "desarrollo de vacunas y antivirales".



"Actualmente la comunidad científica está trabajando de manera abierta sobre el nuevo coronavirus aparecido en China: es decir, decir toda la información que se obtiene a partir de la secuenciación de los genomas virales es abierta, lo que no siempre pasa porque muy común tener que pagar para acceder a artículos publicados", explicó a Télam.



Sostuvo que "como se comparte toda la información obtenida, el avance es mucho más rápido y del virus se van sabiendo cosas a una velocidad increíble".



"Hay que tener en cuenta que el virus se aisló el 31 de diciembre de 2019, es decir, se lo identificó como un nuevo agente causal de determinados cuadros de neumonía diferente a todos los que se conocían hasta el momento; y ya tenemos varias secuencias (genómicas de ARN) completas", dijo.



La "secuenciación genómica del virus", es decir, la descripción de la cadena de ribonucléotidos que conforman la molécula de ARN del coronavirus, fue lograda "en pocos días".



"Era impensable hace pocos años tener genomas completos en pocos días. El genoma humano completo, por ejemplo, se tardó alrededor de 20 años. Para los virus, hoy en día se puede hacer en pocas horas por el avance de técnicas de secuenciación masiva", dijo.



A diferencia de los seres vivos, algunos virus "guardan el genoma sólo como ARN, que es una molécula muy similar al ADN pero más inestable, lo que le da una mayor capacidad de mutar".



"Conocer la secuenciación genómica es un punto de partida para entender la biología del virus: qué hace cuando ingresa a una célula, qué genes utiliza, cómo engaña a la maquinaria celular para poder replicarse y generar gran cantidad de copias", dijo.



Afirmó que "todo eso lo hace a partir de la información que está en su genoma y tenerlo nos permite comparar con otros virus, ver la similitud de estrategias, y eso es un gran punto de partida".



Y todo estos conocimientos "se están liberando", es decir, "no hay restricciones para acceder a estos genomas que se van secuenciando".



"La secuenciación es muy importante para el desarrollo de antivirales, es decir, moléculas que impiden al virus algún paso de su ciclo. Sabiendo cómo lucen los genes virales podemos empezar a inferir qué molécula podría llegar a funcionar como posible antiviral, incluso dentro de las que ya estén siendo utilizadas en la industria farmacéutica", agregó.



Contó además que "para el desarrollo de vacunas también es fundamental, porque muchas veces se desarrollan a partir de mutaciones en algún lugar del genoma que permiten generar un virus que sea menos virulento o que no cause enfermedad porque el sistema inmune lo puede reconocer y generar inmunidad a largo plazo".



No obstante, Carballeda aclaró que no todos los países tienen las mismas probabilidades de alcanzar alguno de estos desarrollos.



"Para trabajar con un virus nuevo se requieren grandes estructuras para contenerlo: tiene que haber un laboratorio de un alto nivel de bioseguridad, es decir, laboratorio aislados, con su propia salida de aire filtrado y muchas medidas de seguridad para las personas que trabajan con el virus", dijo.



"En nuestro país tenemos pocos laboratorios equipados de esa manera", agregó.



Lo que se sabe hasta ahora de esta "nueva especie de coronavirus" es que "es más peligroso en hombres mayores de 60 años" y tiene una "capacidad de transmisión de entre 1,5 y 2" personas por cada infectado", muy por debajo del sarampión, por ejemplo, "que tiene una probabilidad de que se infecten 15 personas a partir de un infectado".



No obstante, el especialista aclaró que "a pesar de saber el número de infectados y muertes, no se sabe de qué mortalidad estamos hablando" para este nuevo tipo de coronavirus porque puede haber "muchos casos debajo de los radares".