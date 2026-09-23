Celos, infidelidades e inseguridades, Nicole Neumann habló de su matrimonio

Nicole Neumann estuvo presente en el programa Otro Día Perdido por El Trece y brindó declaraciones impactantes sobre su vida de pareja. Durante la entrevista, la mediática profundizó sobre cómo vive los celos y las sospechas en este momento de su carrera y vida personal.

El diálogo tomó temperatura cuando le señalaron el ambiente que rodea al Turismo Carretera, categoría donde compite su esposo Manu Urcera. Ante esa insinuación sobre las mujeres que frecuentan las carreras, ella contestó que "ya sé a dónde vas" y recordó que al iniciar el noviazgo su hermana le advirtió sobre el entorno de los pilotos.

Sin embargo, a sus 45 años dejó en claro que su visión sobre las relaciones cambió por completo gracias a un profundo proceso interno. Reconoció que en el pasado tuvo etapas de cierta inseguridad, pero aclaró que hoy lo vive desde otro lugar totalmente maduro.

Al ser indagada sobre si le preocupan las posibles traiciones, la modelo remarcó que "si me tiene que pasar, me va a pasar con cualquiera, me lo va me lo va a hacer cuando quiera". En esa misma línea, remató con firmeza diciendo que "si me pasa, besitos, no tenía que ser y a otra cosa", argumentando que no tiene sentido desgastarse mentalmente cuando lo importante es disfrutar la vida cotidianamente.