Celosa y con bronca, Chechu Bonelli reaccionó al casamiento de Cvitanich

Pocos meses después de confirmar su separación, Darío Cvitanich apostó nuevamente por el amor al oficializar su vínculo con Ivana Figueiras. El noviazgo progresó de manera acelerada y, tras haber cumplido poco más de un año desde el anuncio público, el exfutbolista optó por avanzar hacia un compromiso formal. La propuesta de casamiento se concretó en el marco de una cena especial organizada por el deportista.

Este suceso ocurre luego de que Ivana Figueiras recibiera un presente por parte de su pareja antes de su aniversario de nacimiento, momento en el cual ella expresó que "Que lindo es compartir los días con vos".

Sin embargo, la jornada de la propuesta matrimonial no estuvo exenta de complicaciones, ya que surgieron situaciones que motivaron la frase "Dejen de acosarme" ante lo que se describió como un escándalo que opacó la celebración nocturna.

Por otro lado, la noticia del futuro matrimonio generó un impacto inmediato en el entorno digital, donde Chechu Bonelli realizó una aparición pública. La modelo utilizó sus perfiles sociales para difundir un contenido que incluyó una serie de fotografías capturadas durante sus días de descanso.

En esa publicación, la conductora decidió compartir un pensamiento sobre el valor de transitar un periodo vital sin compañía, manifestando su visión sobre la relevancia de atravesar una etapa en soledad.