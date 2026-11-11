Celulares en oferta: 15 modelos desde $233.000 hasta el iPhone 17

La pantalla rajada, la batería que no llega a la tarde o el aviso de que "no queda espacio" justo cuando querés sacar una foto: tarde o temprano todos llegamos al momento de cambiar el celular. Y ahí aparece la pregunta de siempre: ¿cuánto hay que gastar? La respuesta depende de para qué lo uses. Para WhatsApp, redes y alguna foto alcanza con un equipo de entrada. Si jugás, editás videos o querés que te dure varios años, conviene subir de gama. Por eso ordenamos estas ofertas por rango de precio, con lo más importante de cada modelo. Precios relevados en Mercado Libre el 10 de noviembre de 2026. Pueden cambiar.

Gama de entrada: hasta $400.000

Para quien usa el celular para mensajes, redes y llamadas, o para un primer teléfono.

TCL K70 Power (4 GB + 256 GB) El más barato de la lista y, sin embargo, con 256 GB de almacenamiento: espacio de sobra para fotos y apps sin tener que andar borrando.

TCL K70 5G (128 GB / 4 GB) Casi al mismo precio que el anterior, cambia almacenamiento por conectividad 5G. Lo vende Mercado Libre.

Samsung Galaxy A16 (128 GB / 4 GB) La puerta de entrada a Samsung, para quien prefiere una marca conocida y una interfaz que ya maneja.

Motorola Moto G17 (128 GB / 8 GB) Con 8 GB de RAM, el doble que los anteriores, lo que ayuda a tener varias apps abiertas sin que se trabe. Viene con funda de regalo.

Gama media: de $400.000 a $700.000

El rango donde está el mejor equilibrio entre precio y prestaciones para la mayoría.

Samsung Galaxy A17 5G (128 GB / 4 GB) Por unos $88.000 más que el A16, suma 5G. Lo vende Mercado Libre.

Xiaomi Redmi Note 14 (128 GB / 6 GB) Con 6 GB de RAM, un punto intermedio para quien quiere algo más que la gama de entrada sin pasar el medio millón.

Tecno Pova 6 (256 GB / 12 GB) El que más memoria ofrece por su precio en toda la lista: 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, con doble SIM.

Motorola Moto G77 5G (256 GB / 8 GB) El más completo de la gama media: cámara de 108 MP, pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas a 120 Hz, batería de 5200 mAh y NFC para pagar con el celular.

Gama media-alta: de $700.000 a $1.000.000

Para quien quiere un equipo que le dure varios años sin llegar al precio de un tope de gama.

Samsung Galaxy A57 5G El escalón más alto de la serie A de Samsung en esta lista. Figuraba como última unidad disponible.

Motorola Edge 70 La línea Edge es la apuesta de Motorola por encima de la familia Moto G.

Huawei Pura 80 (12 GB / 256 GB) Huawei volvió a vender celulares en la Argentina con esta serie, y el Pura 80 es el modelo base. Su fuerte es la cámara Xmage con tecnología Ultra Chroma, pensada para captar colores fieles a la realidad. Suma 12 GB de RAM, una batería de 5170 mAh con carga rápida de 66 W, NFC, doble SIM y cancelación de ruido con IA, con terminación de cristal mate y bordes planos.

Gama alta: más de $1.500.000

Para quien prioriza cámara, rendimiento o ecosistema, y está dispuesto a pagarlo.

Redmagic 11s Pro (16 GB / 512 GB) Redmagic es una marca de celulares pensados para gaming. Con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, es el que más memoria tiene de toda la lista.

Apple iPhone 15 (128 GB) Para entrar al mundo iPhone sin pagar el modelo más nuevo. Lo vende un distribuidor autorizado de Apple.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max (256 GB / 8 GB) Lo vende la tienda oficial de Xiaomi.

Apple iPhone 17 (256 GB) El más caro de la lista y el iPhone más nuevo de la selección, con el doble de almacenamiento que el iPhone 16. También de distribuidor autorizado.

Antes de comprar

Compará el precio con el de días anteriores: un porcentaje de descuento alto no siempre significa que el precio bajó. Fijate también quién vende el equipo y si tiene garantía oficial. Y si no te apura, el Black Friday del 27 de noviembre puede traer nuevas promociones.