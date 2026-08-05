Teléfonos celulares, sustancias prohibidas y distintos objetos ocultos se encuentran entre los principales elementos que el personal de requisa del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) busca impedir que ingresen a los sectores de alojamiento.

Los controles se realizan de manera permanente, especialmente durante los ingresos de visitantes, y tienen como objetivo detectar elementos no autorizados que puedan comprometer la seguridad y el normal funcionamiento del establecimiento.

Durante las últimas semanas, los procedimientos permitieron detectar e impedir el ingreso de teléfonos celulares, sustancias prohibidas y otros objetos que no están permitidos dentro del Penal.

Los principales elementos detectados

Entre los elementos que fueron encontrados durante las requisas aparecen teléfonos celulares y sustancias prohibidas, considerados objetos de especial atención por los controles penitenciarios.

A estos se suman otros elementos no autorizados que pueden ser introducidos mediante diferentes mecanismos de ocultamiento.

Los procedimientos realizados en los sectores de visita permitieron detectar objetos escondidos en recipientes con doble fondo, prendas de vestir modificadas, calzado acondicionado y alimentos preparados para ocultar elementos en su interior.

De esta manera, los controles no se limitan a revisar los objetos que ingresan de manera visible, sino que también buscan detectar modificaciones o mecanismos utilizados para intentar vulnerar las medidas de seguridad.

Teléfonos celulares, sustancias y objetos escondidos en recipientes, ropa, calzado y alimentos es lo principal incautado. (Gentileza)

Cómo son las requisas en las visitas

El personal especializado trabaja sobre distintas modalidades de ocultamiento que pueden utilizarse para intentar introducir elementos prohibidos al establecimiento.

Entre las maniobras detectadas aparecen recipientes modificados, ropa acondicionada, calzado intervenido y alimentos preparados especialmente para esconder objetos.

La detección de estas modalidades requiere experiencia y capacitación por parte de los agentes encargados de realizar las requisas, además de controles permanentes.

El SPP también utiliza herramientas tecnológicas para fortalecer las tareas preventivas y mejorar la capacidad de detectar elementos que no están autorizados.

Un control clave para la seguridad del Penal

Las autoridades penitenciarias consideran que las requisas constituyen una herramienta fundamental para mantener el orden y la seguridad dentro de los establecimientos.

Cada procedimiento busca impedir que elementos prohibidos lleguen a los sectores donde permanecen alojadas las personas privadas de la libertad.

El trabajo también implica una actualización constante de los protocolos, debido a que las modalidades utilizadas para intentar ingresar objetos no autorizados pueden volverse cada vez más complejas.

Desde el Servicio Penitenciario destacan que la tarea requiere profesionalismo, capacitación, experiencia operativa y vigilancia permanente, especialmente durante los momentos de ingreso de visitantes.

Los controles preventivos permiten así detectar los elementos antes de que ingresen al interior del establecimiento y reducir los riesgos asociados a la presencia de objetos prohibidos dentro del Penal.