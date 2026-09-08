La Justicia de San Juan realizará este miércoles 9 una constatación en la planta de Bio Cordillerana, ubicada en el Parque Industrial de Chimbas, en medio de la disputa que la empresa mantiene con Minera Andina del Sol, operadora de Veladero, por las cenizas tóxicas mineras que todavía permanecen almacenadas en el predio. El tema tomó trascendencia a través de la cobertura de DIARIO HUARPE en 2024.

La medida judicial fue fijada por el Quinto Juzgado Civil, dentro del expediente “Minera Andina del Sol S.R.L. y otra c/ Bio Cordillerana S.R.L. y otras s/ abreviado”. Durante el procedimiento participará un oficial de Justicia y también está prevista la presencia de representantes vinculados a la causa.

En ese contexto, Sergio Vallejos Mini, gerente de Bio Cordillerana, explicó a DIARIO HUARPE que la inspección se produce después de que Barrick cuestionara ante la Justicia el cumplimiento de la normativa sobre residuos peligrosos por parte de la firma local y pidiera su clausura.

“Barrick no reconoce que las cenizas sean de ellos, pero por otro lado nos denuncia a toda la Justicia, diciendo que nosotros no cumplimos con la ley nacional de residuos peligrosos”, afirmó Vallejos.

A su vez, el empresario aseguró que Bio Cordillerana abrirá sus instalaciones para la constatación y planteó que la recorrida permitirá volver a discutir por qué ese material continúa en Chimbas, mientras las cenizas almacenadas en Eco San Juan y Tecma ya fueron retiradas.

La pelea por quién debe retirar las cenizas

Uno de los principales puntos del conflicto pasa por determinar quién debe hacerse cargo del material. Vallejos sostuvo que Bio Cordillerana nunca tuvo un contrato con Barrick para tratar esas cenizas y explicó que, cuando la empresa se instaló en el Parque Industrial, el residuo ya se encontraba allí.

Según relató, Bio Cordillerana compró hornos pertenecientes a Dayfe, una firma que anteriormente había trabajado con la minera, pero no adquirió esa sociedad ni sus acciones. “Nosotros en Biocordillerana, en ningún momento hemos recibido un pago de Barrick para hacernos cargo de sus cenizas, ni hemos tenido un contrato firmado con ellos”, aseguró.

Siempre de acuerdo con su versión, después de instalarse notificaron a Ambiente y a Barrick para que las cenizas fueran retiradas. Sin embargo, la autoridad ambiental les indicó que permanecieran bajo su guarda, situación que, según Vallejos, se mantiene desde hace ocho años.

La disputa, además, ya tiene un costado económico. Vallejos aseguró que Bio Cordillerana mantiene un reclamo contra Barrick por alrededor de $300 millones por el alquiler y deterioro de unos 100 contenedores utilizados durante años para almacenar las cenizas. También afirmó que la minera pidió la inhabilitación de la planta y una multa de $1 millón diarios hasta que el material sea retirado. Este último planteo corresponde a la versión del empresario.

"En 2025, las cenizas de dos operadores fueron trasladadas a un relleno de seguridad en Neuquén, cumpliendo así lo dispuesto en el Programa Integral de Gestión y Remediación Ambiental de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente de San Juan. Ante la negativa e inacción de un tercer operador, Bio Cordillerana SRL (continuadora de DAYFE), de cumplir su convenio y el programa, se presentó una acción judicial de tutela preventiva para evitar riesgos ambientales y sanitarios vinculados al almacenamiento de cenizas en su planta y la falta de traslado", expresó la operadora de Veladero en Abril, en declaraciones mediáticas.

El punto de conflicto radica en que para la operadora minera, Bio Cordillerana es continuadora de Dayfe. la empresa local afirma que no lo es.

Una problemática revelada por HUARPE

El conflicto actual es el último capítulo de una problemática que DIARIO HUARPE reveló en mayo de 2024, cuando una investigación de este medio expuso la acumulación durante años de grandes volúmenes de cenizas provenientes del tratamiento de residuos peligrosos en el Parque Industrial de Chimbas.

A partir de aquellas publicaciones, el caso generó repercusiones políticas, empresariales y ambientales. Posteriormente, el Gobierno provincial creó un programa específico de remediación y comenzó el retiro del material hacia un relleno de seguridad habilitado en Neuquén.

En febrero de 2026, el secretario de Ambiente, Federico Ríos, confirmó a HUARPE que ya se habían retirado alrededor de 1.000 toneladas y que Eco San Juan y Tecma estaban saneadas. Bio Cordillerana era entonces la única operadora pendiente.