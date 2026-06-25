Centauri Minerals, la compañía surgida de la escisión de Aldebaran Resources, obtuvo el permiso de perforación para su proyecto Río Grande en la provincia de Salta. Serán los primeros sondeos desde 2013. La autorización fue otorgada por el Gobierno de la provincia de Salta a través de su Secretaría de Minería, según informó la empresa en un comunicado. La compañía ya inició los trabajos de movilización y definición de objetivos en el área.

El proyecto Río Grande cuenta con una base de recursos minerales definida. Según la información de la empresa, posee 71 millones de toneladas con 0,30% de cobre, 0,36 gramos por tonelada de oro y 3,2 gramos por tonelada de plata en la categoría indicada, además de 41 millones de toneladas con 0,23% de cobre y 0,28 gramos por tonelada de oro en la categoría inferida .

La compañía planea realizar un estudio magnetotelúrico (MT) de alta potencia durante el tercer trimestre de 2026. Este relevamiento abarcará un área sustancialmente mayor a la conocida, con el objetivo de identificar nuevos objetivos profundos de cobre y oro antes de que finalice el año.

En paralelo, Centauri contrató a consultores metalúrgicos para revisar los ensayos históricos del proyecto. Esta auditoría técnica busca identificar deficiencias operativas y cruzar los datos con la actualización de recursos minerales bajo la normativa NI 43-101.

El proyecto Río Grande está ubicado a aproximadamente nueve kilómetros de la mina Lindero, operada por Fortuna Mining Corp. La zona cuenta con infraestructura de apoyo, incluyendo un aeródromo activo que actualmente utiliza esa mina .

Junto con la obtención del permiso, Centauri informó la incorporación de nuevos integrantes a su equipo directivo y técnico. El salteño Ignacio Butler asumió como gerente de Desarrollo y Sostenibilidad, mientras que Darío González, también de Salta, fue designado gerente de Exploración. Ambos tienen amplia experiencia en exploración y relacionamiento comunitario en el norte argentino.

Además, la compañía sumó a su Consejo de Administración a Amalia Sáenz como directora independiente desde Buenos Aires y a Christopher Stackhouse desde Toronto, con experiencia en finanzas y mercados de capitales.

La hoja de ruta de la compañía establece que, una vez consolidadas las prioridades de perforación en Salta, el foco se trasladará al proyecto Aguas Calientes en Jujuy, que no registra actividad de campo desde 2019. Allí se busca rastrear la fuente de bloques flotantes de oro y plata de alta ley detectados a lo largo de 6 kilómetros .

Centauri fue creada por Aldebaran para gestionar un conjunto de seis proyectos de exploración de cobre, oro y plata en Argentina, que abarcan más de 43.000 hectáreas en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Aldebaran mantiene su foco principal en el proyecto Altar, en San Juan .

La obtención del permiso en Río Grande representa uno de los hitos más importantes para la nueva compañía desde su formación, luego de concretar en 2025 una ronda de financiamiento inicial de 5,7 millones de dólares canadienses .