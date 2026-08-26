Centauri Minerals, la empresa creada a partir de la escisión de Aldebaran Resources, recibió la aprobación final de la TSX Venture Exchange para cotizar en bolsa bajo el símbolo "CENT". El proceso, que comenzó con la aprobación de los accionistas y el aval de la justicia canadiense, entrará en su etapa final esta semana y permitirá que Centauri opere como una compañía independiente enfocada en sus proyectos del noroeste argentino .

Según el cronograma comunicado por las empresas, las acciones de Centauri serán listadas y detenidas temporalmente el 26 de agosto, a la espera del cierre del plan de acuerdo previsto para el 27 de agosto. Ese día, los accionistas de Aldebaran recibirán 0,10 acciones de Centauri por cada acción que posean. La cotización efectiva comenzará el 31 de agosto .

Dos empresas, dos estrategias

La separación responde a una decisión estratégica: Aldebaran concentrará todos sus recursos en Altar, su proyecto insignia de cobre y oro en San Juan. Por su parte, Centauri desarrollará una cartera de aproximadamente 40.000 hectáreas en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, que habían quedado en segundo plano mientras Aldebaran avanzaba con Altar .

El activo más avanzado de Centauri es Rio Grande, un proyecto de cobre y oro en Salta que cuenta con una estimación de recursos minerales bajo el estándar NI 43-101. La empresa ya obtuvo en junio el permiso de perforación para reactivar los trabajos en el yacimiento, que no registraba perforaciones desde 2013 .

Financiamiento asegurado

Centauri cuenta con fondos para su nueva etapa. En julio, la empresa cerró colocaciones privadas por 25,486 millones de dólares canadienses —17,486 millones en una colocación intermedia y 8 millones en una no intermedia— que permanecen en custodia hasta que se completen las condiciones para la reorganización y la cotización .

Sam Leung, CEO de Centauri, será el responsable de liderar la nueva compañía, que ya cuenta con una estructura directiva y equipos técnicos en Salta y Vancouver .

Altar sigue siendo el foco de Aldebaran

Aldebaran mantiene su participación del 80% en Altar, el proyecto de cobre y oro de Calingasta que se perfila como el quinto gran proyecto cuprífero de San Juan, junto a Vicuña, Los Azules y El Pachón. La compañía completó recientemente una campaña de perforación de 24.000 metros y proyecta presentar su adhesión al RIGI entre fines de 2026 y principios de 2027, con una inversión inicial de 1.600 millones de dólares .