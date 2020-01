Central Córdoba y Colón juegan con la mente puesta en el promedio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Central Córdoba de Santiago del Estero y Colón de Santa Fe retornarán mañana a la actividad oficial, en un cruce clave por la permanencia en la Superliga correspondiente a la fecha 17 del torneo.



El encuentro se jugará desde las 19.40 en el estadio Alfredo Terrera, en Santiago del Espero, con el arbitraje de Silvio Trucco, secundado por Iván Núñez, Marcelo Bistocco como asistentes; mientras que el rol de cuarto árbitro lo cumplirá Diego Ceballos; y televisado por las señales de cable TNT y de TNT Sports.



Ambos necesitan obtener resultados positivos, teniendo en cuenta que se ubican en los escalones superiores a quienes en la actualidad se encuentran en zona de descenso directo: Aldosivi de Mar del Plata (1,097), Patronato de Paraná (1,058), y Gimnasia y Esgrima la Plata (1,029).



Este compromiso es uno de los partidos claves de las siete fechas que restan jugarse en este torneo, teniendo en cuenta que los santiagueños acumulan 1.125 y el "Sabalero", un rival directo en esa lucha, acumula 1.176.



Teniendo en cuenta la última alineación de Central Córdoba en forma oficial, la recordada final de la Copa Argentina ante River Plate en Mendoza, el equipo tendrá una sola variante y será el ingreso de Joao Rodríguez por el defensor Hugo Vera Oviedo.



Colón no podrá contar con su principal refuerzo, el delantero Brian Fernández, que todavía no fue habilitado tras su llegada de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y además se ausentó en los últimos cuatro entrenamientos por un problema particular.



El DT Diego Osella, que debutará oficialmente en su segundo ciclo en el club, tampoco tendrá disponibles a los mediocampistas Christian Bernardi y Rodrigo Aliendro, ambos lesionados.



Un sólo antecedente registran por la Primera División: el empate 1 a 1 en Santiago del Estero por el torneo Nacional de 1971.







= Probables formaciones =



Central Córdoba (Santiago del Estero): Diego Rodríguez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Joao Rodríguez, Matías Nani y Jonathan Bay; Lisandro Alzugaray, César Meli, Cristian Vega y Gervasio Núñez; Jonathan Herrera. DT: Gustavo Coleoni.



Colón (Santa Fe): Leonardo Burián; Alex Vigo, Emanuel Olivera, Rafael García y Gonzalo Escobar; Da Luz, Federico Lértora y Tomás Chancalay; Fernando Zuqui y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez. DT: Diego Osella.







Árbitro: Silvio Trucco.



Estadio: Central Córdoba de Rosario.



Hora de inicio: 19.40.



TV: TNT (estándar) y TNT Sports (HD).