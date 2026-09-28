Jorge Baliño, encargado del VAR en la final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes, rompió el silencio luego de las fuertes polémicas que dejó el triunfo 3-1 del Canalla y respondió a las acusaciones que surgieron contra el arbitraje de Darío Herrera.

El árbitro cuestionó especialmente las sospechas instaladas alrededor de las decisiones arbitrales y lanzó una contundente respuesta. “Si tuvieran una prueba, que vayan a la Justicia y lo demuestren”, afirmó en declaraciones a radio La Red.

Baliño sostuvo que muchas veces se generan acusaciones contra los árbitros sin elementos que las respalden y reclamó bajar el tono de las críticas. Además, señaló que los errores arbitrales suelen ser juzgados de manera diferente a los que cometen futbolistas durante un partido.

La controversia se desató principalmente por el penal sancionado a favor de Rosario Central sobre el cierre del primer tiempo. Herrera inicialmente dejó seguir tras un contacto de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti, pero Baliño intervino desde el VAR y lo invitó a revisar la acción. Luego de observar las imágenes, el árbitro principal cambió su decisión y cobró penal. Ángel Di María convirtió el 2-1.

Sobre esa jugada, Baliño explicó que desde la cabina detectaron un contacto que no coincidía con la interpretación inicial de Herrera. Según sostuvo, aunque el toque podía parecer leve, al producirse sobre un futbolista que avanzaba a velocidad terminó siendo considerado una acción imprudente y sancionable.

El otro reclamo fuerte de Estudiantes llegó en el segundo tiempo por una mano de Ignacio Ovando dentro del área. En esa ocasión, el VAR decidió no llamar a Herrera porque interpretó que el brazo del defensor estaba en una posición natural producto del movimiento realizado al saltar.

La final terminó envuelta en un clima de tensión. Juan Sebastián Verón ingresó al campo después del encuentro y encaró a Herrera, a quien acusó de “ladrón”. El presidente de Estudiantes también había cuestionado durante el partido el penal otorgado a Central y otras decisiones arbitrales.

En las últimas horas, la Liga Profesional también difundió los audios del VAR correspondientes a las jugadas más discutidas, entre ellas el penal sobre Copetti y la mano reclamada por Estudiantes.