Centro Wiesenthal dice que hay un "gran aumento" del antisemitismo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal, Ariel Gelblung, afirmó hoy que hay "un gran aumento" del antisemitismo, al conmemorarse el 75° aniversario de la liberación de Auschwitz, donde murieron más de 1,1 millón de personas, en su mayoría judías, durante la Segunda Guerra Mundial.



"No alcanza solo con el recuerdo respecto a los fallecidos y honrar a los sobrevivientes, sino trabajar para que no ocurra de vuelta" en el mundo, dijo Gelblung en declaraciones a Télam.



El campo de concentración y exterminio de Auschwitz fue liberado por las tropas soviéticas que llegaron a esa zona del sur de Polonia, el 27 de enero de 1945.



Para Gelblung "hay un gran aumento del antisemitismo en el mundo, y la preocupación parece más en recordar que en provenir" este tipo de tragedias que enlutan a la humanidad.



De todos modos, señaló que "es importante para recordar a las víctimas del Holocausto que se tome en cuenta la liberación del campo de concentración de Auschwitz".



Pero afirmó que la comunidad judía eligió como símbolo "el levantamiento del Gheto de Varsovia para conmemorar" la Shoá, ocurrida entre el 22 de julio y el 12 de septiembre de 1942, donde fueron asesinados alrededor de 300.000 judíos.



"Creo que la imagen de un judío que se defiende no es la misma que uno que encuentran fallecido en un campo de concentración", dijo Gelblung.



El director del Centro Wiesenthal señaló que le parece importante que la humanidad "tome en cuenta alguna de esas dos fechas" para recordar el Holocausto.



Se estima que en el campo de concentración y exterminio de Asuchwitz-Birkenau, murieron más de 1.1 millones de personas, entre 1940 y 1945, en su mayoría judíos, aunque también fueron asesinados negros, gitanos y minusválidos.