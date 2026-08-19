Ricardo Centurión volvió a quedar en el centro de la escena luego de publicar un fuerte mensaje contra Racing de Córdoba y su presidente, Manuel Pérez.

El delantero, que recientemente rescindió su contrato con la institución cordobesa, utilizó sus redes sociales para denunciar que recibió un cheque sin fondos como parte del dinero que debía cobrar.

En la publicación mostró un documento por $5.600.000, en el que aparece la fecha del 3 de agosto de 2026 y los datos de la empresa emisora.

Un nuevo capítulo del conflicto

Centurión acompañó la imagen con un mensaje contundente dirigido al dirigente de la Academia cordobesa: “Ni vivo ni boludo, garca”.

La publicación volvió a encender una disputa que comenzó durante su corto paso por Racing de Córdoba.

El futbolista de 33 años disputó 14 partidos con la camiseta del club, marcó tres goles y dio dos asistencias antes de que la institución decidiera finalizar anticipadamente el vínculo.

Antecedentes de la pelea

El conflicto entre Centurión y Pérez ya había tenido otros capítulos públicos. En julio, el delantero había cuestionado duramente al presidente del club y lo había acusado de actuar como un “dictador”.

Pérez, por su parte, había expuesto diferentes episodios de indisciplina que, según explicó, fueron determinantes para interrumpir la relación contractual.

El dirigente también había reclamado la devolución de elementos que el club le había facilitado al futbolista, entre ellos la llave de una vivienda y un automóvil.

Ahora, con la denuncia pública por el supuesto cheque sin fondos, el enfrentamiento sumó un nuevo capítulo y volvió a instalarse en las redes sociales.