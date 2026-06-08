Hace tiempo que ser argentino dejó de ser solamente una nacionalidad para convertirse en una estética, una forma de mostrarse y hasta una inspiración creativa. La moda, la música y el diseño comenzaron a abrazar una nueva ola de “neoargentinidad”: un orgullo renovado por los símbolos, los colores y las costumbres que forman parte de la identidad nacional.

Y en pleno clima mundialista 2026, los emprendimientos sanjuaninos no se quedaron afuera. Cada vez son más las marcas locales que incorporan el celeste y blanco, el sol patrio y la pasión futbolera en sus productos. Desde piezas de cerámica hasta accesorios y figuras coleccionables, el Mundial se transformó en inspiración creativa.

Cerámica con pasión mundialista

Uno de los emprendimientos que se sumó a esta tendencia es Verónica Palacios Cerámica de Autor, de la artista Verónica Palacios, que lanzó una cápsula especial para el Día del Padre y la temporada mundialista.

Un copón de cerámica de la bandera argentina.

La colección incluye piezas artesanales hechas a mano, inspiradas en los rituales argentinos de compartir una picada, reunirse a ver un partido y disfrutar en casa. Todo con detalles celestes y blancos y una fuerte impronta nacional.

Tazas inspiradas en la Selección Argentina.

Para conocer más productos y accesorios, podés seguir a la emprendedora en su cuenta de Instagram: @veronicapalaciosceramica

Objetos cotidianos con identidad argentina

Basic & Deco, la marca creada por Cynthia Pasten, también presentó una cápsula argentina inspirada en los rituales cotidianos y el disfrute en casa.

Juegos de Mates y delantares inspirados en el Mundial.

La propuesta combina decoración y objetos funcionales con estética patriótica, pensados para acompañar reuniones, partidos y momentos compartidos con un toque bien argentino.

Los interesados en conocer sus productos pueden encontrar más detalles en su perfil de Instagram: @basicanddeco

Los “Cute Pop” de la Scaloneta

Otro de los emprendimientos que llamó la atención fue La Tiendita 3D, especializada en figuras coleccionables realizadas con impresión 3D.

Un muñeco 3D de Messi besando la Copa del Mundo 2022.

Para este Mundial crearon una colección especial con Messi besando la copa, Di María haciendo su clásico corazón, el Dibu Martínez y hasta una Copa del Mundo tamaño real. Los muñecos, llamados “Cute Pop”, miden unos 18 centímetros y vienen con caja personalizada.

El Dibu cuando recibió el guante de oro en el Mundial pasado,

Para realizar consultas o ver más diseños, la emprendedora comparte su trabajo en Instagram: @tiendita3d_online

Elegancia en celeste y blanco

La tendencia también llegó a la moda. Coronadas de Gloria, el emprendimiento de Paula especializado en tocados y accesorios, creó una colección especial de prendedores inspirados en los colores patrios.

El local vende prendedores originales.

Delicados, elegantes y versátiles, buscan sumar un pequeño toque argentino a cualquier outfit, incluso en ocasiones más formales.

Prendedores de distintos diseños argentinos.

Para descubrir todas sus creaciones y realizar pedidos, se puede visitar su cuenta de Instagram: @coronadas_de_gloria

Orgullo argentino, versión diseño

Lejos de tratarse solo de merchandising futbolero, muchas de estas propuestas reflejan algo más profundo: una revalorización de lo argentino desde lo cotidiano, lo emocional y lo cultural.

Porque el Mundial no solo despierta pasión por el fútbol. También reactiva símbolos, recuerdos y formas de encuentro que forman parte de la identidad colectiva.

Y mientras la cuenta regresiva para la Copa del Mundo avanza, los emprendedores locales ya encontraron una forma creativa de jugar su propio partido.