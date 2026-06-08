Provinciales
Cerámica, moda y diseño: el Mundial inspira a los emprendedores sanjuaninos
Por Ana Paula Zabala Hace 3 horas
Hace tiempo que ser argentino dejó de ser solamente una nacionalidad para convertirse en una estética, una forma de mostrarse y hasta una inspiración creativa. La moda, la música y el diseño comenzaron a abrazar una nueva ola de “neoargentinidad”: un orgullo renovado por los símbolos, los colores y las costumbres que forman parte de la identidad nacional.
Y en pleno clima mundialista 2026, los emprendimientos sanjuaninos no se quedaron afuera. Cada vez son más las marcas locales que incorporan el celeste y blanco, el sol patrio y la pasión futbolera en sus productos. Desde piezas de cerámica hasta accesorios y figuras coleccionables, el Mundial se transformó en inspiración creativa.
Cerámica con pasión mundialista
Uno de los emprendimientos que se sumó a esta tendencia es Verónica Palacios Cerámica de Autor, de la artista Verónica Palacios, que lanzó una cápsula especial para el Día del Padre y la temporada mundialista.
La colección incluye piezas artesanales hechas a mano, inspiradas en los rituales argentinos de compartir una picada, reunirse a ver un partido y disfrutar en casa. Todo con detalles celestes y blancos y una fuerte impronta nacional.
Para conocer más productos y accesorios, podés seguir a la emprendedora en su cuenta de Instagram: @veronicapalaciosceramica
Objetos cotidianos con identidad argentina
Basic & Deco, la marca creada por Cynthia Pasten, también presentó una cápsula argentina inspirada en los rituales cotidianos y el disfrute en casa.
La propuesta combina decoración y objetos funcionales con estética patriótica, pensados para acompañar reuniones, partidos y momentos compartidos con un toque bien argentino.
Los interesados en conocer sus productos pueden encontrar más detalles en su perfil de Instagram: @basicanddeco
Los “Cute Pop” de la Scaloneta
Otro de los emprendimientos que llamó la atención fue La Tiendita 3D, especializada en figuras coleccionables realizadas con impresión 3D.
Para este Mundial crearon una colección especial con Messi besando la copa, Di María haciendo su clásico corazón, el Dibu Martínez y hasta una Copa del Mundo tamaño real. Los muñecos, llamados “Cute Pop”, miden unos 18 centímetros y vienen con caja personalizada.
Para realizar consultas o ver más diseños, la emprendedora comparte su trabajo en Instagram: @tiendita3d_online
Elegancia en celeste y blanco
La tendencia también llegó a la moda. Coronadas de Gloria, el emprendimiento de Paula especializado en tocados y accesorios, creó una colección especial de prendedores inspirados en los colores patrios.
Delicados, elegantes y versátiles, buscan sumar un pequeño toque argentino a cualquier outfit, incluso en ocasiones más formales.
Para descubrir todas sus creaciones y realizar pedidos, se puede visitar su cuenta de Instagram: @coronadas_de_gloria
Orgullo argentino, versión diseño
Lejos de tratarse solo de merchandising futbolero, muchas de estas propuestas reflejan algo más profundo: una revalorización de lo argentino desde lo cotidiano, lo emocional y lo cultural.
Porque el Mundial no solo despierta pasión por el fútbol. También reactiva símbolos, recuerdos y formas de encuentro que forman parte de la identidad colectiva.
Y mientras la cuenta regresiva para la Copa del Mundo avanza, los emprendedores locales ya encontraron una forma creativa de jugar su propio partido.