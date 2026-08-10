El Ministerio de Minería de San Juan informó que cerca de 200 chicos y adolescentes participan actualmente de los talleres de Robótica que funcionan en los Centros Tecnológicos de cinco departamentos sanjuaninos. La iniciativa, impulsada por el Gobierno provincial, busca acercar herramientas tecnológicas a zonas vinculadas a la minería y otras actividades productivas.

Los talleres se desarrollan en Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum y Valle Fértil, y están destinados a jóvenes de entre 9 y 18 años. La propuesta forma parte de la red de Centros Tecnológicos puesta en marcha por el Gobierno de San Juan a través de un trabajo conjunto entre los ministerios de Minería, Educación y Producción.

A casi un mes del inicio de las actividades, la convocatoria se convirtió en uno de los primeros indicadores del alcance que logró la iniciativa en comunidades donde la formación tecnológica suele tener menos oferta que en los principales centros urbanos.

Contenidos y modalidad

El programa comenzó oficialmente a mediados de julio y contempla tres meses de formación con encuentros semanales organizados por grupos etarios. Los contenidos incluyen programación, automatización y robótica, con actividades orientadas al aprendizaje práctico.

La elección de los departamentos responde a su perfil productivo. Calingasta, Iglesia y Jáchal forman parte de las zonas que concentran buena parte de la actividad minera de San Juan, tanto por las operaciones en marcha como por los proyectos de exploración y desarrollo asociados al cobre, el oro y la plata.

Formación para el futuro

La incorporación de herramientas tecnológicas aparece como un tema cada vez más presente en la discusión sobre formación de recursos humanos. La minería, al igual que otros sectores productivos, avanza en procesos de digitalización, automatización y monitoreo remoto que demandan nuevas capacidades técnicas.

Los talleres surgieron como una evolución de experiencias previas desarrolladas en la provincia a través de Verano Tech, aunque con una modalidad más extensa y un acompañamiento sostenido de los participantes.