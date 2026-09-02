Cerca de 700 escuelas de San Juan mostrarán sus proyectos por el Día de la Industria

Cerca de 700 instituciones educativas de San Juan participarán este miércoles 2 de septiembre de una jornada de exposición de proyectos escolares, en el marco del programa “San Juan Produce Saberes” y en adhesión al Día de la Industria Argentina.

La propuesta se desarrollará en cada una de las escuelas participantes y tendrá dos turnos de exposición: de 10 a 12 y de 14 a 16. Durante la jornada, las comunidades educativas podrán conocer 1.312 proyectos elaborados por estudiantes de distintos niveles y modalidades.

Los trabajos surgieron de experiencias de aprendizaje desarrolladas en las aulas y presentan propuestas vinculadas con distintas temáticas relacionadas con el sector productivo de la provincia. La iniciativa busca poner en común las producciones realizadas por los estudiantes y mostrar el proceso de trabajo desarrollado junto a los docentes.

La muestra permitirá que las comunidades conozcan las experiencias y proyectos que se llevan adelante en los establecimientos educativos, con propuestas que reflejan los contenidos abordados durante el ciclo escolar y su vinculación con el entorno productivo sanjuanino.

Transmisiones en vivo

Como parte de la jornada, el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación será sede de una transmisión en vivo destinada a ampliar el alcance de la muestra y permitir que parte de las exposiciones puedan seguirse de manera virtual.

A esta propuesta se incorporarán alrededor de 40 escuelas por turno, que realizarán sus propias transmisiones en vivo para compartir sus proyectos, mostrar sus producciones y dar a conocer las actividades desarrolladas en sus instituciones.

De esta manera, la jornada combinará las exposiciones presenciales en las escuelas con diferentes instancias virtuales, para visibilizar el trabajo realizado por estudiantes y docentes de distintos establecimientos de San Juan.