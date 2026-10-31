Cerca de su boda, Tini Stoessel enfrenta el quiebre más doloroso de su vida

A tan solo dos meses de celebrar su boda, Tini Stoessel atraviesa una profunda crisis tras sufrir el distanciamiento total de su hermano Francisco Stoessel y su pareja Rodrigo De Paul. La famosa artista intenta enfocar su energía en los preparativos del casamiento, pero la tensa situación interna opaca este momento vital. La distancia entre los integrantes del clan se volvió definitiva e irreparable en estas últimas semanas.

La compleja controversia mediática que envuelve a Tini Stoessel sumó un episodio inédito y el foco quedó puesto en su hermano Francisco. Desde hace tiempo ella no se habla con sus padres Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, pero recientemente se constató el fin del trato con Fran. Aunque con él lograba conversar esporádicamente, las severas discrepancias terminaron por sepultar todo intento de diálogo entre ambos.

La revelación fue presentada minuciosamente por Juan Etchegoyen a través de la pantalla de Mitre Live. “La data que me dieron describe una relación quebrada entre Tini y Francisco por estos días”, aseguró el periodista al aire. Además, el comunicador resaltó que “me dijeron que lo que antes era tenso ahora es nulo”, confirmando que las interacciones cotidianas quedaron totalmente suspendidas de manera tajante.

La pérdida del vínculo cercano también afectó al futbolista Rodrigo De Paul, quien era un gran compinche de Francisco. “Uno tiene que ver con que la situación lo distanció a Fran de Tini porque ella decidió hacer la auditoria famosa y Fran mantiene vínculo con sus padres, obviamente”, explicó el presentador. La decisión de auditar las finanzas y las cuentas por $0 precipitó el quiebre absoluto entre los involucrados.

El punto más escabroso dentro del conflicto concierne a la postura personal asumida por el joven. “Alguien me dijo que a Fran lo hicieron elegir y que él se quedó al lado de los padres”, expuso Etchegoyen sobre la determinación asumida por el muchacho. Esa firme lealtad hacia Alejandro Stoessel dividió los caminos de la familia en la antesala del evento matrimonial más esperado.

Asimismo, surgieron ciertos malestares derivados de las asignaciones financieras y el manejo del dinero. “Y lo que me dijeron también es que no le habría caído bien que Tini haya reclamado algunos gastos que él hizo en los últimos tiempos con dinero que está en disputa”, remató el periodista. Esos montos cuestionados por $0 terminaron de deteriorar el contacto de Tini con sus seres más allegados.