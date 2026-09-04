Cerca del Centro Cívico se incendió un auto y alarmó a los vecinos

Un momento de tensión alteró la rutina del centro sanjuanino este viernes, cuando un vehículo comenzó a quemarse en una playa de estacionamiento situada cerca del Centro Cívico. El incidente involucró a un Peugeot 306 y provocó una densa humareda que se propagó en pocos minutos, lo que generó alerta entre las personas que transitaban por los alrededores ante el peligro inminente de que el fuego se propagara hacia los demás coches aparcados en el sitio.

La rápida reacción del personal que trabaja en el predio resultó determinante para neutralizar la emergencia. Los operarios utilizaron los medios disponibles para extinguir el foco ígneo de manera inmediata. Posteriormente, una dotación del personal de Bomberos acudió al sitio para asegurar la zona, verificar el enfriamiento del rodado y realizar los procedimientos preventivos habituales en este tipo de siniestros.

La efectividad del despliegue impidió que las llamas alcanzaran a los demás rodados, por lo que el hecho no dejó mayores daños ni personas afectadas. Actualmente, las autoridades trabajan en el peritaje correspondiente para determinar los motivos exactos que desencadenaron el fuego en el automóvil.