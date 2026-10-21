Cercano a Wanda Nara: maduro y polémico llevó nueva novia 18 años menor

Andrés Nara acaparó todas las miradas durante la presentación de la película de su hija Wanda Nara. El mediático asistió a la avant premiere acompañado por Alejandra San Martín, una empresaria inmobiliaria de 50 años. Esta relación generó gran revuelo mediático debido a la diferencia de edad entre ambos.

La mediática empresaria cinematográfica inauguraba su esperado debut en la pantalla grande con el filme ¿Querés ser mi hijo? junto a Agus Bernasconi. Sin embargo, la llegada sorpresa del padre junto a su nueva pareja eclipsó gran parte de la atención inicial de la prensa presente en el lugar.

La historia familiar entre padre e hija estuvo marcada por años de distanciamiento y profundos conflictos vinculados al pasado amoroso con Mauro Icardi. Tras una prolongada reconciliación familiar, el polémico patriarca decidió apostar nuevamente al amor con esta llamativa y distinguida diseñadora de interiores.