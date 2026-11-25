Hay lugares que acompañan momentos de la vida cotidiana, el desayuno antes de trabajar, una merienda entre amigos o la reunión familiar del fin de semana. Para muchos sanjuaninos, Cereza forma parte de esas costumbres. La marca cumple 30 años en la provincia y conserva el espíritu familiar con el que Juan y Miriam abrieron su primer local en calle Laprida, en 1996, cuando solo ofrecían jugos naturales y sándwiches.

Tres décadas después, Cereza cuenta con cinco sucursales: Laprida 1 Este, Peatonal Rivadavia 279 Este, General Acha 278 Sur, frente a Plaza 25 de Mayo; avenida Libertador 1799 Oeste y Diagonal Sarmiento y Aberastain, en Caucete. Son cuatro locales propios y una franquicia, mientras la familia proyecta una próxima apertura en Santa Lucía.

Más de 200 opciones y porciones que se hacen notar

Su carta supera los 200 productos, con alternativas para desayunar, almorzar, merendar o cenar, según la sucursal. Su sello son los platos abundantes, elaborados con materias primas de primeras marcas y acompañados por una atención cercana.

Los desayunos y las meriendas tienen un lugar especial entre las preferencias del público. A los clásicos jugos y licuados se suman propuestas para compartir y malteadas de presentaciones llamativas, algunas coronadas con chocolate Kinder o incluso una porción de torta.

Esa diversidad se nota a lo largo del día: las mesas cambian del café matinal a los almuerzos compartidos y, más tarde, a las meriendas que suelen convertirse en una charla sin apuro. El objetivo es que una visita, por sencilla que parezca, tenga un detalle especial.

Helados y pastelería hechos por la propia marca

Otra apuesta surgió en la sucursal de Libertador, donde hace dos años Cereza instaló una fábrica de helados artesanales. Desde allí abastece a sus distintas sucursales.

En el mismo establecimiento funciona un espacio de producción de pastelería que abastece a la firma. Esa elaboración propia se combina con ingredientes seleccionados y productos regionales, como dulces y aceite de oliva. En Libertador y Plaza 25 también se ofrecen almuerzos y cenas.

Un lugar para reuniones, cumpleaños y encuentros

En sus mesas conviven distintas generaciones. Hay quienes van temprano con la computadora para trabajar, quienes aprovechan el mediodía para reunirse con clientes y grupos de amigos que eligen la tarde para ponerse al día. Durante los fines de semana, las familias encuentran un espacio para compartir con los más chicos.

La firma también recibe consultas para cumpleaños, reuniones laborales, encuentros empresariales y celebraciones de fin de año. A los productos se suma una apuesta por la ambientación y el servicio, dos aspectos que Cereza busca cuidar mientras continúa creciendo.

Dónde encontrar Cereza y cómo visitarlo

Los horarios varían por sucursal. Libertador atiende de lunes a viernes de 8 a 2 de la madrugada, los sábados de 8.30 a 2 y los domingos de 8.30 a medianoche. Plaza 25 abre de lunes a viernes de 8 a 23, los sábados de 8.30 a 23 y los domingos de 9 a 13.30 y de 17.30 a 22.30.

Laprida funciona de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17 a 22; Peatonal, de 8.30 a 13.30 y de 17 a 22; Caucete, de 8.30 a 12.30 y de 18 a 22. Los sábados, Laprida y Peatonal abren de 8.30 a 13 y de 17 a 22; Caucete, de 8.30 a 13 y de 17.30 a 22.

En Libertador se pueden coordinar reservas para almuerzos y cenas; en cafetería y las otras sedes se atiende por orden de llegada. Para un café, un festejo o una merienda sin apuro, la invitación está abierta. Los horarios y cartas se encuentran en cereza.com.ar y las novedades, en Instagram @cereza.sanjuan.