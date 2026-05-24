Cerezo Osaka sorprende en Japón con una hinchada que canta en español

El fútbol japonés continúa consolidándose como una de las ligas más atractivas de Asia y, en ese escenario, el Cerezo Osaka se convirtió en uno de los clubes que más curiosidad despierta entre aficionados y turistas por una particularidad poco habitual: su hinchada canta en español durante los 90 minutos.

El equipo, que participa en la J-League y tiene sede en la ciudad de Osaka, construyó una identidad marcada por referencias culturales vinculadas al idioma español. Esa influencia no solo aparece en el nombre del club —“Cerezo” significa cerezo en español— sino también en el estilo de aliento de sus simpatizantes.

En el estadio Yodoko Sakura Stadium, las tribunas ofrecen una postal más cercana al ambiente sudamericano que al tradicional fútbol asiático. Bombos, trompetas y canciones en español forman parte del repertorio habitual de los fanáticos, pese a que el plantel no cuenta con una presencia importante de futbolistas hispanohablantes.

La propuesta transformó al club en una de las experiencias deportivas más comentadas por quienes visitan Japón. Muchos turistas destacan el colorido de las tribunas, el ambiente familiar y la intensidad con la que los hinchas acompañan al equipo durante los encuentros.

Además del espectáculo futbolístico, el entorno del estadio se convirtió en otro de los atractivos. En los alrededores suelen instalarse food trucks y espacios gastronómicos que complementan una jornada deportiva pensada también para el entretenimiento de las familias y visitantes extranjeros.

El fenómeno del Cerezo Osaka refleja cómo el fútbol japonés incorporó influencias internacionales para desarrollar identidades propias dentro de una liga que en los últimos años ganó reconocimiento global por su organización, seguridad y experiencia para el público.

Para muchos viajeros, asistir a un partido del Cerezo ya forma parte de las recomendaciones obligadas al recorrer Osaka. La combinación entre cultura japonesa y cánticos en español convirtió al club en una de las historias más originales del deporte asiático.