La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo este jueves con la clausura de "Wachitas Bar", un conocido local nocturno de la ciudad de Córdoba que había quedado en el centro de la atención pública por una conexión indirecta con una de las principales líneas investigativas del caso. La medida fue ordenada por el Ente de Fiscalización y Control municipal y tendrá vigencia por tiempo indeterminado.

Según el informe oficial, durante una inspección los agentes detectaron múltiples irregularidades consideradas graves. Entre ellas figuraban actividades no autorizadas por la habilitación vigente, incumplimientos en materia de seguridad, higiene y salubridad, además de fallas en la instalación eléctrica y ausencia de señalización adecuada para emergencias y vías de evacuación. También encontraron matafuegos con la carga vencida, una situación considerada de riesgo para el público.

Las observaciones no terminaron allí. Los inspectores comprobaron además que el establecimiento había realizado reformas estructurales sin autorización municipal y constataron antecedentes de sanciones durante 2025 por exceso de ocupación, ruidos molestos y realización de eventos sin los permisos correspondientes.

Uno de los puntos más delicados fue la verificación de que antiguos sellos de clausura habían sido retirados sin autorización. Frente a esta situación, el municipio labró nuevas actas de infracción y volvió a colocar las fajas de seguridad, agravando la situación administrativa del local.

Aunque el cierre responde exclusivamente a cuestiones de control y seguridad, el nombre del bar adquirió notoriedad debido a que Soledad Andreani, encargada de producción de eventos del establecimiento, es propietaria de un Ford Ka negro que aparece como una prueba clave en la causa judicial. Los investigadores sostienen que ese vehículo habría sido utilizado por Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio, para trasladar el cuerpo de la adolescente.

Andreani declaró ante la Justicia que prestó el automóvil luego de que Barrelier le manifestara que necesitaba transportar ropa hasta la vivienda de un familiar. Sin embargo, aseguró que tuvo una sensación de desconfianza respecto del pedido. Esa declaración forma parte de las actuaciones que buscan reconstruir los movimientos posteriores al crimen.

Tras la repercusión pública del caso, los responsables de Wachitas Bar difundieron un comunicado en el que aclararon que las personas investigadas no integran la titularidad ni poseen participación accionaria en el negocio. Además, afirmaron que los peritajes realizados dentro del establecimiento no encontraron elementos relevantes para la investigación penal y remarcaron que el local no puede hacerse responsable por acciones realizadas por empleados fuera del ámbito laboral.