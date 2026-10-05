El Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Argentina con Chile a través de Mendoza, fue cerrado de manera preventiva este domingo 4 de octubre debido a un temporal de nieve y a las condiciones meteorológicas adversas en la alta montaña. La medida afecta al tránsito internacional y podría extenderse durante varios días, ya que los pronósticos anticipan que la inestabilidad continuará, al menos, hasta el miércoles 7 de octubre.

La decisión fue adoptada por las autoridades de frontera de ambos países, que dispusieron el cierre de las barreras en Uspallata a las 13, mientras que la circulación por el túnel internacional quedó interrumpida a partir de las 15. El objetivo fue evitar que los vehículos quedaran varados en la zona cordillerana ante el avance del frente de mal tiempo.

Según el comunicado emitido por la Coordinación de Fronteras, las condiciones previstas para los próximos días no permiten garantizar una circulación segura por la Ruta Nacional 7, del lado argentino, ni por el corredor vial chileno.

Durante la jornada, las nevadas afectaron distintos sectores de la alta montaña mendocina, incluida la localidad de Las Cuevas, donde se registró una importante acumulación de nieve.

Hasta cuándo estará cerrado el Paso Cristo Redentor

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos difundidos por el especialista Osvaldo Valle, la inestabilidad en la cordillera se mantendrá hasta el miércoles inclusive, por lo que las condiciones podrían comenzar a mejorar a partir del jueves 8 de octubre.

Sin embargo, las autoridades aclararon que todavía no existe una fecha confirmada para la reapertura del cruce internacional. La habilitación dependerá de la evolución del tiempo y de los trabajos de limpieza y despeje que realicen los organismos viales de Argentina y Chile.

Antes de permitir nuevamente la circulación, los equipos técnicos deberán evaluar el estado de las rutas y comprobar que existan condiciones de seguridad para el tránsito de vehículos particulares, colectivos y camiones.

Qué deben tener en cuenta quienes viajan a Chile

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los turistas, transportistas y conductores particulares evitar los desplazamientos hacia la alta montaña mientras continúe la suspensión del tránsito internacional.

También solicitaron reprogramar los viajes previstos para los próximos días y consultar los comunicados oficiales antes de emprender el recorrido hacia la frontera.

El Paso Cristo Redentor es uno de los principales corredores terrestres entre Argentina y Chile, por lo que su cierre afecta tanto al movimiento turístico como al transporte de cargas. Su reapertura será comunicada oficialmente una vez que las autoridades de ambos países confirmen que las condiciones meteorológicas y viales permiten circular con seguridad.