El Gobierno de San Juan informó el cierre preventivo del Paso Internacional de Agua Negra debido a las nevadas registradas en la zona de alta montaña.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, y afecta al corredor internacional ubicado sobre la Ruta Nacional 150.

Según precisaron las autoridades, el paso permanecerá cerrado durante el 6 de junio y hasta nuevo aviso, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y del estado de transitabilidad del camino.

El cierre busca resguardar la seguridad de los conductores y de las personas que circulan por la zona fronteriza, donde las nevadas complican el tránsito y las tareas de mantenimiento.

Desde el Gobierno recomendaron a quienes tenían previsto viajar mantenerse informados a través del sitio oficial del Paso de Agua Negra, donde se publican las actualizaciones sobre la situación del corredor y las decisiones vinculadas a su habilitación.

El Paso de Agua Negra es uno de los principales vínculos terrestres entre San Juan y Chile durante la temporada estival. Sin embargo, las condiciones climáticas en la cordillera suelen obligar a interrupciones temporales del tránsito cuando se registran fenómenos meteorológicos adversos.

Las autoridades indicaron que la reapertura dependerá de las evaluaciones que realicen los organismos competentes en ambos países una vez que mejoren las condiciones en alta montaña.