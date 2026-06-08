La despedida pública de Carlos Alberto “Indio” Solari llegó a su fin durante la madrugada de este lunes, luego de una jornada histórica que reunió a cientos de miles de seguidores en el Microestadio José María Gatica de Villa Domínico, en Avellaneda. Tras 18 horas ininterrumpidas de homenaje, la familia del músico decidió cerrar definitivamente el acceso al velorio, marcando el final de uno de los funerales más multitudinarios que recuerde la historia reciente de la Argentina.

Las puertas del predio permanecieron abiertas desde las 10 de la mañana del domingo hasta pasadas las 4 de la madrugada. Durante ese tiempo, una marea de fanáticos soportó largas horas de espera, bajas temperaturas y lluvia para acercarse al féretro y rendir homenaje al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En los momentos de mayor concurrencia, la fila alcanzó una extensión cercana a los ocho kilómetros y llegó hasta las inmediaciones del Puente Pueyrredón.

Poco después de las 6 de la mañana, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente la finalización de la ceremonia. En un comunicado, informó que, una vez retirados los últimos seguidores, la familia resolvió concluir la despedida pública y agradeció el comportamiento de la multitud que acompañó el operativo de seguridad.

La imagen que dejó la jornada fue la de miles de personas de distintas edades unidas por la música y la figura del artista. Muchos llegaron desde diferentes puntos del país para despedir al cantante, cuya muerte provocó una profunda conmoción en el ámbito cultural argentino. A lo largo del recorrido hacia la capilla ardiente se escucharon canciones emblemáticas de Los Redondos, cánticos, aplausos y muestras de afecto que transformaron la despedida en una verdadera peregrinación popular.

Dentro del recinto, el clima cambiaba por completo. El silencio dominaba los últimos metros antes de llegar al ataúd, donde los seguidores dejaban mensajes, lágrimas y palabras de agradecimiento. Muchos se retiraban abrazados, conscientes de estar participando de un momento histórico para el rock nacional.

El cierre del velorio también estuvo acompañado por un mensaje publicado en la cuenta oficial @indiosolarioficial, donde la familia y el entorno del músico agradecieron el acompañamiento de los seguidores que participaron de la despedida. "Ya está. Todas y todos los que tuvieron la posibilidad de acercarse a despedirlo, lo hicieron. Ahora la lluvia nos manda a todos a casita, a seguir penando por dentro y a recordarlo como era: humano, infinito", expresaron.

El comunicado también destacó el trabajo realizado para organizar el multitudinario homenaje y agradeció tanto a quienes viajaron para despedir al artista como a quienes lo recordaron desde distintos puntos del país. "Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida", señalaron.

En el tramo final del mensaje, evocaron una imagen simbólica sobre el legado musical del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. "Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más", concluyeron.

Con ese mensaje se cerró oficialmente una despedida histórica que reunió a más de un milló de personas y que volvió a confirmar la dimensión popular de una figura que marcó a generaciones enteras del rock argentino.