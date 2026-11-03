Francisco Cerúndolo tuvo que abandonar su presentación en el Masters 1000 de París luego de sufrir molestias en la espalda durante el partido frente al francés Arthur Rinderknech. El argentino había ganado el primer set y estuvo cerca de cerrar el encuentro en el segundo, pero los problemas físicos le impidieron continuar.

El tenista porteño se había quedado con la primera manga por 6-3 y llegó a sacar 5-4 en el segundo parcial para conseguir la victoria. Sin embargo, Rinderknech reaccionó, quebró el servicio del argentino y terminó llevándose el tie-break por 7-2.

La lesión lo obligó a retirarse

Después de perder el segundo set, Cerúndolo recibió atención médica por las molestias que presentaba en la espalda. Aunque regresó a la cancha para disputar el tercer parcial, los dolores continuaron y su rival consiguió ponerse 2-0 arriba.

Ante la imposibilidad de continuar jugando, el argentino decidió abandonar el encuentro. El marcador final quedó 3-6, 7-6 (2) y 2-0, con victoria para Rinderknech por retiro del representante argentino.

Un cierre complicado en París

Cerúndolo, que llegaba como preclasificado número 16, no pudo repetir sus actuaciones de las últimas ediciones del torneo francés. En las tres presentaciones anteriores había conseguido avanzar hasta la tercera ronda, pero esta vez quedó eliminado en su debut.

La derrota también puso fin a su participación en el cuadro individual del último Masters 1000 de la temporada. La evolución de las molestias físicas será importante para determinar cómo continuará su calendario deportivo.