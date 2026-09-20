Francisco Cerúndolo fue contundente y le dio a Argentina el punto definitivo ante Turquía en la Copa Davis. El número uno nacional derrotó 6-1 y 6-0 a Mert Alkaya en apenas 47 minutos y cerró la serie 3-1 en el estadio Ruca Che de Neuquén.

La victoria aseguró la clasificación del equipo capitaneado por Javier Frana a los Qualifiers 2027, instancia que se disputará en febrero. El rival argentino se conocerá tras el sorteo previsto para finales de noviembre.

Cerúndolo salió a jugar después de la derrota del dobles argentino y no permitió que la serie llegara al quinto partido. Quebró el servicio de Alkaya desde el primer game y dominó con claridad gracias a la diferencia de potencia y regularidad desde el fondo.

El argentino consiguió el 83% de los puntos disputados con su primer saque y sumó otros dos quiebres para llevarse el set inicial por 6-1. En la segunda manga aumentó todavía más el ritmo y necesitó apenas 21 minutos para firmar un categórico 6-0.

Cerúndolo fue implacable en Neuquén

El triunfo completó un fin de semana perfecto para el porteño. En la jornada inaugural había superado 6-0 y 6-4 a Yanki Erel para conseguir el primer punto argentino, antes de que Thiago Tirante ampliara la ventaja frente al propio Alkaya.

Con dos victorias en singles, Cerúndolo terminó como una de las figuras principales de la serie y evitó una definición más ajustada después del tropiezo sufrido por Argentina en dobles.

Turquía había logrado descontar

La jornada del domingo comenzó con la derrota de Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a Arda Azkara y Yanki Erel por 6-4 y 6-4. El resultado redujo la ventaja nacional a 2-1 y obligó a disputar el cuarto encuentro.

La dupla turca consiguió quiebres tempranos y sostuvo la diferencia pese a la reacción argentina en el segundo set. Ese triunfo mantuvo abierta la eliminatoria hasta la salida a cancha de Cerúndolo.

Argentina ya piensa en los Qualifiers 2027

La clasificación permitirá al seleccionado regresar en febrero a la etapa de Qualifiers, donde volverá a buscar un lugar entre los equipos que compiten por la Copa Davis. El cruce se definirá mediante el próximo sorteo internacional.

Argentina llegó a esta serie después de caer 3-2 como visitante ante Corea del Sur durante los Qualifiers de 2026. En Neuquén encontró la recuperación y cerró el fin de semana con Cerúndolo como protagonista de los dos triunfos individuales que marcaron el camino.