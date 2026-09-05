Francisco Cerúndolo protagonizó una verdadera hazaña deportiva en la tercera ronda del US Open. El tenista argentino logró revertir un encuentro sumamente adverso frente al local Taylor Fritz, actual número diez del ranking mundial.

El jugador nacional se impuso con parciales de 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 tras una batalla épica de tres horas y cuarenta minutos. Con este triunfo memorable, el porteño selló su pasaje directo a los octavos de final del certamen estadounidense.

La victoria representa un hito fundamental para la delegación albiceleste en el último Grand Slam de la temporada. Cerúndolo se sumó a Tomás Etcheverry como el segundo representante argentino en alcanzar la segunda semana de competencia en Nueva York.

El tenista porteño deberá medirse ahora contra el vencedor del cruce entre el italiano Flavio Cobolli y el belga Alexander Blockx. El desafío inmediato será buscar por primera vez en su carrera un lugar entre los ocho mejores del torneo.

Una reacción a tiempo

El inicio del compromiso mostró a un Fritz implacable que tomó la delantera rápidamente en el estadio principal. El estadounidense impuso su potencia con el servicio y aprovechó las dudas del argentino para adelantarse dos sets a cero.

A partir de la tercera manga comenzó la gran recuperación mental y táctica del jugador sudamericano. Cerúndolo ajustó la profundidad de sus tiros sobre el fondo de la cancha y redujo notablemente la cantidad de errores no forzados.

La comunicación constante con su entrenador Nicolás Massú resultó determinante para sostener la concentración. El argentino quebró el saque de su adversario en momentos decisivos y niveló el marcador global tras ganar el cuarto parcial por 6-4.

El set decisivo ofreció una tensión constante entre dos competidores que no querían ceder terreno. Cerúndolo atravesó un momento crítico en el séptimo juego al levantar un adverso cero a cuarenta con cinco puntos consecutivos.

Esa enorme fortaleza anímica desconcertó por completo al jugador norteamericano. Fran aprovechó el envión favorable para conseguir el quiebre definitivo en el siguiente game y liquidar el cotejo con su saque.

Un año de grandes logros

Este resultado significa la cuarta ocasión en que el tenista porteño accede a los octavos de final de un certamen de Grand Slam. Ya había alcanzado esta instancia previa en el Abierto de Australia y en dos ediciones de Roland Garros.

La temporada actual viene confirmando la madurez competitiva de la principal raqueta del país. Durante la primera mitad del año conquistó el título del Argentina Open en Buenos Aires y también festejó sobre el césped de Queen's.

El triunfo ante un rival del lote de los diez mejores ratifica el nivel necesario para pelear en las grandes citas. Cerúndolo continúa escribiendo páginas doradas en Nueva York y mantiene encendida la ilusión de todo el deporte argentino.