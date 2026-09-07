Francisco Cerúndolo atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y buscará extender su gran presente en el US Open 2026. El argentino se medirá este lunes con el belga Alexander Blockx por los octavos de final del último Grand Slam de la temporada.

El tenista porteño llega al encuentro después de conseguir una de las victorias más importantes de su trayectoria. Ante el estadounidense Taylor Fritz, logró remontar dos sets en contra para quedarse con el partido y avanzar a la segunda semana del certamen.

Para Cerúndolo, la instancia tiene un valor especial: es la primera vez que alcanza la segunda semana del US Open y ahora buscará meterse por primera vez entre los ocho mejores de un torneo de esta categoría.

Un rival que ya sabe cómo ganarle

Del otro lado estará Alexander Blockx, una de las jóvenes promesas del tenis belga. El europeo también llega con confianza después de dar el golpe ante el italiano Flavio Cobolli y avanzar por primera vez a los octavos de final de un Grand Slam.

El historial entre ambos favorece a Blockx. Se enfrentaron una sola vez como profesionales, en abril de este año, durante el Masters 1000 de Madrid. En aquella ocasión, el belga se impuso en sets corridos sobre polvo de ladrillo.

El duelo de este lunes tendrá, por lo tanto, un condimento adicional: será el primer enfrentamiento entre ambos sobre una cancha rápida.

Hora y dónde verlo

El partido se disputará en el Arthur Ashe Stadium, la cancha principal de Flushing Meadows, y está programado no antes de las 14, hora argentina. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+.

Cerúndolo será además el único argentino que continúa en el cuadro principal masculino de singles, luego de la eliminación de Tomás Etcheverry frente a Alex Michelsen.

El objetivo está claro: superar otro desafío y conseguir un lugar entre los ocho mejores del US Open, una instancia que sería inédita para el argentino en Nueva York.