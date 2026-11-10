Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del ATP 250 de Estocolmo tras perder ante el estadounidense Alex Michelsen por 6-3 y 6-2. El argentino no pudo avanzar a los cuartos de final y cerró su participación en el certamen sueco, en una derrota que marcó el final de su temporada en el torneo.

El encuentro correspondió a los octavos de final y tuvo una duración de una hora y 16 minutos, según los datos del partido. Cerúndolo no consiguió imponer su juego frente a Michelsen, quien resolvió el cruce en dos sets.

De un debut ganador a la eliminación

El tenista argentino había comenzado su participación en Estocolmo con una victoria frente al local Elias Ymer. En ese partido se impuso por 6-1 y 7-6 (7-4), resultado que le permitió avanzar a la segunda ronda.

Sin embargo, en el siguiente compromiso se encontró con un rival que logró controlar el desarrollo del encuentro. Michelsen se quedó con ambos parciales y dejó sin posibilidades al argentino de continuar en el cuadro principal.

El cierre de su participación en Suecia

La derrota significó la eliminación de Cerúndolo en los octavos de final del ATP 250 de Estocolmo. El certamen se disputa sobre superficie dura y forma parte del calendario profesional masculino.

De esta manera, el argentino terminó su recorrido en el torneo sueco sin poder alcanzar los cuartos de final. La victoria inicial ante Ymer fue su único triunfo en esta edición de Estocolmo.